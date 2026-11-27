Manchester United, Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki uzatma maddesini devreye sokarak oyuncunun Haziran 2028'e kadar takımda kalmasını garanti altına aldı.

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Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United'la olan sözleşmesinin son yılına girmişti ancak kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyordu.

Kimliklerinin açıklanmaması şartıyla The Athletic'e konuşan bilgili kaynaklar, Manchester United'ın bu maddeyi devreye soktuğunu doğruladı. Böylece Fernandes, Haziran 2028'e kadar kulübe sözleşmeyle bağlı olacak.

Bu karar, Portekizli milli futbolcunun, iki tarafın saha içindeki sonuçları iyileştirmeye öncelik verme konusunda anlaşması nedeniyle sözleşme yenileme görüşmelerinin durduğunu doğrulamasının ardından geldi.

Yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamışken bu adım, iki taraf üzerindeki baskıyı da hafifletecek. Manchester United, Fernandes'in 1 Ocak'tan itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle görüşmeye başlayıp gelecek yaz bedelsiz olarak ayrılma ihtimalinin önüne geçerken, oyuncu da geleceğiyle ilgili daha fazla güvence elde ediyor.

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Bununla birlikte sözleşmenin uzatılması, Fernandes'in 2027'de ayrılma ihtimalini ortadan kaldırmıyor; ancak Manchester United'a oyuncuyu bırakması karşılığında bonservis bedeli talep etme imkânı tanıyor.

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Fernandes hâlâ Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi odağında. Manchester United ise oyuncunun olası ayrılığına karşı transfer edilebilecek oyunculardan oluşan bir liste hazırlamış durumda.

Yine de ayrılık yönündeki herhangi bir karar, Fernandes'in Manchester United yönetimiyle koordineli şekilde vereceği bağımsız bir karar olacak ve kulübün onun yerine transfer edebileceği oyuncularla bağlantılı olmayacak.

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The Athletic, bugün (Cuma) yayımladığı haberde, Como'nun oyun kurucusu Nico Paz'ın, Manchester United yöneticilerinin beğendiği çok sayıda seçenekten oluşan listede yer aldığını bildirmişti.

Fernandes'in geleceği, eski teknik direktör Michael Carrick'in kararıyla sahasında Bournemouth'a 3-0 kaybedilen maçta ilk 11'den çıkarılmasından bu yana belirsizliğini koruyordu. Oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından takımının oyun tarzını eleştirdiği izlenimi doğmuştu.

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32 yaşındaki oyuncu, Carrick'in görevden alınmasından önce ilk 11'deki yerini geri kazanmış, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino döneminde de kaptanlık bandını korumuştu.

Fernandes, çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanında 2-2 sona eren maçta iki gol atarak önceki sezonlarda sergilediği performansa yeniden ulaşma yolunda önemli bir adım attı.

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Portekizli yıldız, geçen sezon 21 asist yaparak Premier Lig'de tek sezonda en fazla asist rekorunu kırmıştı.

Fernandes, İngiltere Futbol Yazarları Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülüyle Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı.

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Manchester United kaptanı, 2024'te kulüpten ayrılma fırsatını geri çevirerek kalmayı tercih etmişti. 2025'te ve geçen yaz cazip mali teklifler de alan Fernandes, kulübe olan bağlılığı ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine yardımcı olma isteği nedeniyle bu tekliflerin tamamını reddetmişti.