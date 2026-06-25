Fas milli takımı, bugün Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Haiti’yi 4-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Fas adına golleri Ashraf Hakimi (39. dakika), Ismail Saibari (45+1. dakika), Sofyan Rahimi (78. dakika) ve Jassim Yassin (89. dakika) attı.

70. dakikada oyuna yedek olarak giren Rahimi ve Jasim, gol atarak takımlarına üç puanı kazandırmayı başardılar.

İstatistik ağı “Opta”, Fas’ın Dünya Kupası maçında gol atan iki yedek oyuncuya sahip ilk Afrika milli takımı olduğunu belirtti.

Bu galibiyetle Atlas Kaplanları, her iki takımın da 7 puan topladığı grup aşamasını, gol farkıyla lider olan Brezilya'nın ardından üçüncü grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas milli takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak. Bugün İskoçya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya ise aynı grubun ikincisiyle karşılaşacak.







