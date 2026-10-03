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Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Heysem Hasan Güney Afrika maçında yok: Mısırlı oyuncu sakatlığından toparlanıyor

Mısır - Güney Afrika
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Hazırlık Maçları
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Mısır Milli Takımı maçı Salah ve Heysem Hasan'ın yokluğunda oynayacak

Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır Milli Takımı'nın teknik heyeti, İskoç ekibi Celtic'in oyuncusu Heysam Hasan'ı sakatlığı nedeniyle Güney Afrika'ya karşı oynanacak hazırlık maçından dinlendirmeye karar verdi; bu karar, Dr. Muhammed Ebu'l-Ala başkanlığındaki sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine alındı.

Mısır gazetesi "El-Şuruk"'a göre milli takım, mevcut kampını kapatacağı hazırlık maçına hazırlanmak amacıyla bugün cumartesi akşamı Kahire Uluslararası Stadı'ndaki antrenmanlarını tamamladı.

Antrenmana, Ahmed Fettuh'un rehabilitasyon programını tamamlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara dönmesiyle 22 oyuncu katıldı. Fettuh, Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci turunda Mısır'ın (5-0) kazandığı Güney Sudan maçında uyluğundan darbe almıştı.

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Mısır Milli Takımı, yarın pazar akşamı saat 21.00'de Kahire Uluslararası Stadı'nda Güney Afrika Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Güney Afrika maçında Mısırlı yıldız Muhammed Salah da yer almayacak. Salah, Angola maçının ardından milli takım teknik heyetiyle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki haberlerin ardından Türk kulübü Trabzon'a döndü.

Mısır, mevcut milli araya 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin açılışında kendi sahasında Angola ile (0-0) berabere kalarak başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı (5-0) ezici bir skorla mağlup etmişti.


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