Heung-Min Son'un kırmızı kart cezası iptal edildi
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Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son'un Everton maçında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı üç maçlık ceza iptal edildi.
Yıldız futbolcu, Pazar günü oynanan ve 1-1'lik eşitlikle son eren maçta Andre Gomes'in bileğinin kırıldığı pozisyon sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Tottenham Kulübü ise üç maçlık ceza kararına itiraz etmiş ve Andre Gomes'in ayak bileğinin kırılmasının Son'un yaptığı müdahaleye bağlı olmadığını savunmuştu.
Düzenleme Komisyonu, yaptığı açıklamayla Tottenham Kulübü'nün yaptığı itiraz başvurusunun kabul edildiğini ve Heung-Min Son'un üç maçlık cezasının iptal edildiğini duyurdu.