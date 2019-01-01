Heung-Min Son'un kırmızı kart cezası iptal edildi

Andre Gomes'in sakatlandığı pozisyonda kırmızı kart gören Heung-Min Son için Tottenham'ın yaptığı itiraz kabul edildi.

'ın Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son'un maçında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı üç maçlık ceza iptal edildi.

Yıldız futbolcu, Pazar günü oynanan ve 1-1'lik eşitlikle son eren maçta Andre Gomes'in bileğinin kırıldığı pozisyon sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Tottenham Kulübü ise üç maçlık ceza kararına itiraz etmiş ve Andre Gomes'in ayak bileğinin kırılmasının Son'un yaptığı müdahaleye bağlı olmadığını savunmuştu.

Düzenleme Komisyonu, yaptığı açıklamayla Tottenham Kulübü'nün yaptığı itiraz başvurusunun kabul edildiğini ve Heung-Min Son'un üç maçlık cezasının iptal edildiğini duyurdu.