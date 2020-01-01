Heung-Min Son'dan Tottenham'a kötü haber

Tottenham, Aston Villa maçında sakatlık yaşayan Heung-Min Son'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında ile karşılaşmaya hazırlanan 'a golcü futbolcu Heung-Min Son'dan kötü haber geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Güney Koreli yıldızın sağ kolunda kırık meydana geldiği açıklanırken bıçak altına yatacak Son'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, 16 Ocak Pazar günü takımının Aston Villa ile oynadığı maçın henüz ilk dakikasında Ezri Konsa ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşamıştı. Yıldız futbolcu buna rağmen oyuna devam etmiş ve attığı iki golle takımının zorlu deplasmandan üç puanla dönmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

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Takımın en önemli isimlerinden Harry Kane'in de sakatlanmasıyla sorumlulukları artan Son, bu sezon 32 maçta giydiği Tottenham formasıyla 16 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.