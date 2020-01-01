Heung Min Son: "En iyi olmayı hiç düşünmedim"
Tottenham forması giyen Heung Min Son, kendisini Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında görmediğine dair açıklamalarda bulundu.
Güney Koreli oyuncu bu sezon oldukça iyi bir form grafiği yakalamış olsa da, ligdeki diğer yıldız oyuncuların seviyesinde olmadığını düşünüyor.
Heung Min Son, Kore Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalına verdiği röportajda, "Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olduğumu hiç düşünmedim. Dürüst olmak gerekirse, bunu bir an bile aklıma getirmedim. Tottenham ve Milli Takım için en iyi şekilde oynamaya çalıştım. Tüm yeteneklerimi sergileyerek oynamak istedim." dedi.
Ayrıca Son, Premier Lig'de ikinci sırada olan Tottenham için, "Bu şekilde ilerlemek ve taraftarlarımız için en iyi şekilde oynamaya devam etmek istiyoruz." dedi.
Yeteneği konusunda alçakgönüllü olan Güney Koreli oyuncu, oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 13 maçta 10 gol atan Heung Min Son, Premier Lig'de de 8 golle, gol krallığında üçüncü sırada bulunuyor.