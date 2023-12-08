Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son, takım arkadaşlarına serzenişte bulundu.

Tottenham'ın İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında evinde West Ham United'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olması, Heung-min Son'u bir hayli kızdırdı.

Güney Koreli yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından daha fazla enerji istedi ve onları eleştirdi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından konuşan Heung-min Son, The Daily Mail aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Bu maçı kaybetmek kabul edilemez. West Ham'a karşı oynamak her zaman zor ama biz bugün sahada yumuşaktık. Premier Lig'de, sonunda ne olacağını bilemezsiniz. Bu yüzden öne geçtiğinizde farkı açıp maçı bitirmek zorundasınız.

"Bu durum kabul edilemez. Oyuncular sorumluluk almak zorunda. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Özellikle kendi evinizde daha fazla enerjiyle oynamalısınız.

"Bunu hak etsek de etmesek de yolumuza devam edip toparlanmamız gerekiyor. Ancak bu durum, taraftarlar için hayal kırıklığı yaratıyor."

Tottenham son dönemde formsuz

Sezona çok iyi başlayan Kuzey Londra ekibi, ligde çıktığı son beş karşılaşmada dört mağlubiyet bir beraberlik aldı.

Spurs, 15. hafta sonunda ligde 27 puanla 5. sırada bulunuyor.