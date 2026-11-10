Joan Garcia tehlikenin eşiğinde durmaktan korkmuyor; aksine Barcelona'nın oyun anlayışında güvendiği cesaretin, kaleciye olağanüstü sorumluluklar yüklemesine ve özellikle arkasında büyük boşluklar bırakan ileri bir savunma hattına dayanmasına rağmen, takımın başarısının sırlarından biri olduğunu düşünüyor.

25 yaşındaki Barcelona kalecisi, takımın felsefesini savunarak bu anlayışın sağladığı kazanımların risklerinden daha fazla olduğunu, fırları kurtarma ihtimalinin ise hata yapma ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Son milli ara döneminde takımda yer almayan Garcia, İspanya Milli Takımı kampına geri döndü ve İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Futbol Şehri'ndeki sabah antrenmanı öncesinde "Mundo Deportivo" gazetesine konuşarak Barcelona'daki deneyimini ve milli takım içindeki rekabetin zorluklarını anlattı.

Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Wanda Metropolitano'da aldığı son galibiyetin en parlak isimlerinden biri olan kaleci, takımın oyun anlayışının kendisini sürekli konsantre olmaya zorladığını, ancak bu rolü üstlenmekten rahatsızlık duymadığını söyledi.

Şöyle ekledi: "Oyun anlayışımız, kalecinin takıma mümkün olan her yolla yardım edebilmesi için tam konsantrasyon ve dikkat göstermesini gerektiriyor. Bu rolde kendimi rahat hissediyorum ve takım arkadaşlarıma farklı durumlarda yardım etmeyi seviyorum. Bunun büyük bir risk taşıdığı doğru, ama sonunda buna değdiğini kanıtladı ve katkı sağlayabildiğim için mutluyum."

Kale çizgisinden sürekli öne çıkmanın doğurduğu risklerle nasıl başa çıktığına dair ise şunları söyledi: "İçinde bulunduğum anı düşünmekten çok, elimden gelenin en iyisini sunmaya odaklanıyorum. Bazı şeylerin zaman zaman olabileceği ve bunları istemeyeceğim doğru, ama bu konuda iyi düşünmenin çoğu zaman seni olumlu bir sonuca götürdüğünü düşünüyorum; çünkü yapacağın hatalardan çok daha fazla fırsatı kurtaracaksın."

Zorlu bir rekabet ve taviz vermeyen bir hedef

Garcia, en parlak kalecilerden oluşan bir grupla girilen zorlu bir rekabet ortamında İspanya Milli Takımı'na dönüşüne değinerek bunun İspanyol futbol akademilerindeki çalışmanın kalitesini yansıttığını belirtti.

Şöyle dedi: "Bunun İspanya'daki altyapı akademilerinde yapılan çalışmanın kalitesini yansıttığını düşünüyorum. Şimdi aramıza bir de Alvaro katıldı; o da kendini kanıtlayan harika bir kaleci. Onlarla aynı soyunma odasını paylaşmaktan ve yanlarında antrenman yapmaktan son derece mutluyum, çünkü bu gelişimimi sürdürmeme yardımcı oluyor."

Ayrıca milli takım kalecilerini bir araya getiren olumlu atmosferden de söz ederek, Unai Simon'un Ballon d'Or töreninde yaptığı konuşmadaki, kendisine ve David'e birkaç söz ayırdığı sözlerden etkilendiğine işaret etti.

Şunları aktardı: "Tepkimiz harikaydı. Sonuçta mesele sadece saha içinde olup bitenlerle ilgili değil, saha dışında kurduğumuz insanlar ve ilişkilerle de ilgili. İlişkimizin harika ve özel olduğunu düşünüyorum; David ve ben son derece mutluyduk, sanki ödülü kendimiz kazanmışız gibiydik. Bunun üçümüzün kişilikleri hakkında çok şey yansıttığını düşünüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette saha içindeki rekabetin gereklilikleri son derece yüksek, ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu maçlarda açıkça görülüyor."

İspanya Milli Takımı'nın Prag'da Çek Cumhuriyeti ve Wembley'de İngiltere karşısında oynayacağı yaklaşan maçlara dair Garcia, hedefin galibiyetleri sürdürmek ve yolculuğu mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Hedef açık; maçları kazanmak ve UEFA Uluslar Ligi'nde ilerlemeyi sürdürmek, bunun yanı sıra sicilimizi mağlubiyetsiz tutmak. Bu harika ve heyecan verici bir meydan okuma; bunu başarmak için elimizdeki her şeyi vermeye değer."