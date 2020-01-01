Hertha Berlin'de Bruno Labbadia dönemi

Jürgen Klinsmann ile yollarını ayıran Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu.

takımlarından 'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.

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Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

Daha fazla takım

Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Labbadia, Bundesliga'da daha önce , Hamburg, ve takımlarını çalıştırmıştı.