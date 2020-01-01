Hertha Berlin transferde devleri geride bıraktı

Kış döneminde kesenin ağzını açan Hertha Berlin, 78 milyon avroyla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Birinci Futbol Ligi'nde ( ) mücadele eden oldu.

İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

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Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için 'a 27, Lucas Tousart için Olympique 'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için 'a 11 milyon avro ödedi.

Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve oldu.

Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Hertha Berlin Almanya 78 milyon 2 Napoli İtalya 65,5 milyon 3 Monaco Fransa 62 milyon 4 İngiltere 55 milyon 5 İspanya 40,5 milyon 6 Olympique Lyon Fransa 38 milyon 7 İtalya 35 milyon Almanya 35 milyon 9 İngiltere 34,5 milyon 10 İngiltere 30,5 milyon

Manchester United'a 55 milyon avroluk Portekizli

Kış döneminin en flaş transferine ise kulübü 'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.

25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

Serie A lideri Juventus ve İngiltere Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham da yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti.

Juventus, 'dan Dejan Kulusevski'yi 35 milyon, Tottenham ise 'den Steven Bergwijn'i 30 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

2019-20 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis bedeli (avro) 1 Bruno Fernandes Sporting Lizbon Manchester United 55 milyon 2 Dejan Kulusevski Atalanta Juventus 35 milyon 3 Steven Bergwijn PSV Tottenham 30 milyon Reinier Flamengo 30 milyon 5 Krzysztof Piatek Milan Hertha Berlin 27 milyon 6 Lucas Tousart Olympique Lyon Hertha Berlin 25 milyon 7 Paco Alcacer 23 milyon 8 Sander Berge Genk Sheffield United 21,5 milyon 9 Jarrod Bowen Hull City West Ham United 21,3 milyon 10 Christian Eriksen Tottenham 20 milyon

İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi.

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Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı: