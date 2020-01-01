Transfer

Hertha Berlin transferde devleri geride bıraktı

Son güncelleme
Yorum()
Twitter/Krzysztof Piątek
Kış döneminde kesenin ağzını açan Hertha Berlin, 78 milyon avroyla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

    Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.

    Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.

    Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.

    2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

      Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro)
    1 Hertha Berlin  Almanya 78 milyon 
    2 Napoli  İtalya 65,5 milyon 
    3 Monaco  Fransa 62 milyon
    4 Manchester United  İngiltere  55 milyon 
    5 Espanyol  İspanya  40,5 milyon 
    6 Olympique Lyon  Fransa 38 milyon 
    7 Juventus  İtalya  35 milyon 
      Bayer Leverkusen  Almanya 35 milyon 
    9 Tottenham  İngiltere  34,5 milyon 
    10 West Ham United  İngiltere 30,5 milyon 

    Manchester United'a 55 milyon avroluk Portekizli

    Kış döneminin en flaş transferine ise Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.

    25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.

    Serie A lideri Juventus ve İngiltere Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham da yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti.

    Juventus, Atalanta'dan Dejan Kulusevski'yi 35 milyon, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn'i 30 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

    2019-20 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

      Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis bedeli (avro)
    1 Bruno Fernandes Sporting Lizbon  Manchester United 55 milyon
    2 Dejan Kulusevski  Atalanta  Juventus 35 milyon
    3 Steven Bergwijn  PSV  Tottenham  30 milyon
      Reinier  Flamengo  Real Madrid 30 milyon
    5 Krzysztof Piatek  Milan Hertha Berlin 27 milyon
    6 Lucas Tousart  Olympique Lyon  Hertha Berlin  25 milyon
    7 Paco Alcacer  Borussia Dortmund  Villarreal  23 milyon
    8 Sander Berge  Genk Sheffield United  21,5 milyon
    9 Jarrod Bowen  Hull City  West Ham United  21,3 milyon
    10 Christian Eriksen  Tottenham Inter  20 milyon

    İngiltere Premier Lig yine zirvede

    Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu. 

    Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi.

    Haberin devamı aşağıda

    Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.

    2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

      Lig Ülke Harcama miktarı (avro)
    1 Premier Lig İngiltere 221,6 milyon
    2 Serie A  İtalya  214,35 milyon
    3 Bundesliga  Almanya 195,95 milyon
    4 La Liga İspanya 129,05 milyon
    5 Ligue 1 Fransa 118 milyon
    6 İngiltere Championship İngiltere 38,9 milyon
    7 Portekiz Premier Lig Portekiz 26,45 milyon
    8 Belçika Birinci Ligi Belçika 20,58 milyon
    9 Rusya Premier Lig  Rusya 18,72 milyon
    10 Avusturya Birinci Ligi Avusturya 11,83 milyon

    Kapat