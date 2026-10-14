Millî takımda en fazla forma giyen oyuncu, Sport Bild gazetesine yaptığı açıklamada, hafta sonu RB Leipzig karşısında alınan 0-6'lık ağır yenilginin ardından kaptanın kamuoyu önünde sert biçimde eleştirilmesine şaşırdığını belirterek Hessen ekibinin teknik direktörüne şöyle seslendi: "Robin Koch hakkındaki sert açıklamalar beni şaşırttı. Kaptanını oyundan çıkarmasını bir kurtuluş olarak nitelemesi talihsizdi. Bu iyi görünmüyor."

Hütter, Koch'u devre arasında oyundan çıkarmış ve ardından sert sözlerle sorumluluk almaya çağırmıştı. Avusturyalı teknik direktör, perşembe günü millî futbolcunun takımdaki konumuna ilişkin tüm şüpheleri giderdi. Cuma akşamı 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçı öncesinde, "Oynayacak ve kaptan olarak kalacak. Bu konuda hiçbir soru işareti ya da tartışma yok" dedi.

Hütter, "Günün sonunda her şey performansa bağlı. Bunu bir lider oyuncudan da bekliyorum" diye konuştu. Koch'un bunu bildiğini, ikilinin hafta boyunca konuyu birkaç kez görüştüğünü belirtti. RB Leipzig karşısında "diğer oyuncuların hepsini de oyundan çıkarabileceğini" söyleyen Hütter, Koch'un "bunu anladığını ve kötü karşılamadığını. Gayet iyi karşıladığını" ifade etti.

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Eintracht Frankfurt krizde: Lothar Matthäus'tan sert sözler

Hütter'i 20 yıldır tanıyan Matthäus da benzer bir değerlendirme yaparak Eintracht'ın Leipzig'deki performansına ilişkin sert konuştu: "Koch'tan gerçekten çok memnuniyetsiz olmalı. Sanırım Leipzig'deki ilk yarı bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü yalnızca performansa bakılsa bütün oyuncuların oyundan çıkarılması gerekirdi."

Gelecek maçlar SGE Bundesliga 14:30 KOE

İddialı Hessen ekibi, beş hafta sonunda Bundesliga puan tablosunda hayal kırıklığı yaratan 14. sırada yer alıyor. Sadece beş puan toplayabilen Frankfurt, kalesinde tam 16 gol gördü. Böylece Union Berlin (-17) ve Borussia Mönchengladbach'ın (-18) önünde, ligin şu anda en kötü üçüncü savunmasına sahip.