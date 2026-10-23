2026 Ballon d'Or sahibinin kimliğinin açıklanmasına birkaç gün kala, İspanyol gazeteci Anton Meana, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kazanmaya hak kazanıp kazanmadığı konusunda tartışma başlattı; oyuncunun sezonu hakkında çizdiği tablonun sahada gerçekte ortaya koyduğunu yansıtmadığını savundu.

Tüm gözler ödül yarışındaki 3 öne çıkan isme çevrilmiş durumda: Lamine Yamal, Harry Kane ve kariyerinde ilk kez Ballon d'Or kazanma umuduyla yoğun bir medya kampanyası yürüten Mbappé.

Ancak Meana, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programındaki konuşmasında, Bayern Münih forveti Harry Kane'in gol istatistiklerine, büyük maçlardaki sonuçlarına ve Almanya'da kazandığı kupalara dayanarak Fransız yıldızın önünde olduğunu değerlendirdi.

İspanyol gazeteci, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Kane tüm açılardan onun önüne geçti; daha fazla gol attı, onu Şampiyonlar Ligi'nden eledi, Dünya Kupası'nda onu yendi, ayrıca Almanya'da kupalar kazandı."

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Mbappé'nin sezonunu taraftarlara sunuş biçimini eleştirerek de şunları ekledi: "Mesajını, gerçekte ortaya koyduğundan çok daha iyi bir sezon geçirmiş gibi gösterecek şekilde kurguladı."

Bu açıklamalar, Yamal ve Kane ile rekabetin gölgesinde ve Ballon d'Or'u kazanacak ismin kimliğini belirlemesi gereken kriterler üzerindeki tartışmanın kızışmasıyla birlikte, önümüzdeki pazartesi günü ödülün sahibinin açıklanmasından önce Mbappé'nin sezonunu mercek altına alıyor.