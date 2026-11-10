Hollandalı yıldız Frenkie de Jong, yeni mevkisi etrafında dönen tartışmalara yoruma yer bırakmayan bir üslupla son noktayı koydu: "Herkes orta saha oyuncusu olduğumu biliyor" diyerek, gerektiğinde takımı için fedakârlık yapmaya hazır olsa da uzun vadede defansa dönüşme fikrini reddetti.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Hollandalı oyuncuyu taktiksel bir çözüm olarak ve takımdaki eksiklikler ile sakatlıkların üstesinden gelmek amacıyla alışılmadık savunma mevkilerinde (stoper ve sağ bek/savunmacı gibi) görevlendirdi.

29 yaşındaki De Jong, Hollanda Milli Takımı kadrosuna UEFA Uluslar Ligi maçları için katılmadan önce, Barcelona'nın Wimbledon Stadı'nda Atletico Madrid'i 2-1 yendiği karşılaşmada muhteşem bir performans sergiledi.

Antrenman kampına varışında, Hollandalı oyuncu ESPN kanalına önümüzdeki cuma Yunanistan'a ve bir sonraki pazartesi Almanya'ya karşı oynanacak iki maçtan bahsetti; röportaj sırasında sakatlığından kurtulduğunu doğruladı ve savunmadaki görevlerinin geçici olduğunun altını çizdi.

Uzun vadede bek ya da stoper olarak oynama ihtimaline gelince, Hollandalı futbolcu bunu şu sözlerle devre dışı bıraktı: "Teknik direktör benden savunmada oynamamı isterse oynarım, ama bu uzun vadede böyle olmayacak. Herkes orta saha oyuncusu olduğumu biliyor."

Orta saha oyuncusu, savunma hattında geride bir mevkide oynamanın kariyerinde yeni bir şey olmadığına değindi; nitekim Ajax ve Barcelona'da birçok saygın teknik direktör ondan stoper olarak oynamasını istemişti.

De Jong şöyle konuştu: "Başka teknik direktörler de bunu yaptı. Ajax'ta, bazen Barcelona'da da, bir dönem Koeman ile ve birçok kez Xavi ile."

Fiziksel kondisyon durumu

Frenkie, fiziksel kondisyonuyla ilgili şüphelere verdiği yanıtta netti: "Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum, sadece oyun ritmimi yeniden kazanmam gerekiyor."

Ayrıca tam doksan dakika oynamaya muktedir hissedip hissetmediğine dair bir soruyu da yanıtlayarak şunları vurguladı: "Göreceğiz. Kendimi iyi hissediyorum."

Eleştirenlere mesaj

Hollandalı futbolcu, oyuncuların kendisine değer verirken taraftardan aynı takdiri görmemesinin nedeni hakkında da konuştu ve ESPN ağına şunları söyledi: "İnsanlar maçları düzenli olarak izlemiyor. Tam doksan dakikayı takip edenlerin sayısı az. Oyunu gerçekten anlamıyorlar, sahada ne olduğunu ya da kararların neden alındığını kavramıyorlar."

Ayrıca gol ve asist istatistiklerinin seviyesinin değerlendirilmesinin önünde bir engel oluşturduğu görüşünü dile getirdi: "Bir oyuncuyu değerlendirmenin en kolay yolu, elbette, gol atıp atmadığına ya da asist yapıp yapmadığına bakmaktır. Bana gelince, bu rakamlar elbette çok daha düşük."

Kaptanlık pazubandı

De Jong, Virgil van Dijk'in yokluğunda kaptanlık pazubandını üstlenmeye hazır olduğuna işaret etti ve şöyle açıkladı: "Bunu teknik direktörün açıklaması gerekiyor, ama bu mümkün."

Oyuncuya göre nihai karar, milli takım teknik direktörü Xavi Hernandez'in kararına bağlı olacak.