Herkes Mesut Özil bekliyordu ama... Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu resmen açıkladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ronaldinho'nun Surivor'a katılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Dünyaca ünlü bir oyuncunun adaya geleceğini bizzat duyurdu. Ilıcalı, daha önceden bu konuya dair bir ipucu da vermişti.

Ne söyledi?

Acun Ilıcalı, Survivor'a Ronaldinho'nun katılacağını şöyle açıkladı

"Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak."

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İpucu vermişti

Acun Ilıcalı, "Geçen bir arkadaşım aradı ‘geleyim mi?’ dedi, 'gel' dedim. ‘Sercanların takımı iyi, oynayalım’ dedim. O da sağ olsun kırmadı, gelecek"

Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen Sercan Yıldırım'ın “Abi çok merak ettim" demesi üzerine Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncu..." diyerek ipucu vermişti.