Voetbal International'ın Çarşamba sabahı bildirdiğine göre, Heracles Almelo, Remko Pasveer'den sadece altı ay sonra tekrar ayrılacak. Ancak 42 yaşındaki tecrübeli kaleci henüz futbolu bırakmayacak ve yeni bir kulüp arayışına girecek.

Pasveer, geçtiğimiz kış ikinci kez Almelo'ya dönmüş ve Almelo ekibini küme düşmekten kurtarmakla görevlendirilmişti. Kış arası öncesinde kısa süreli bir canlanma yaşansa da, Ernest Faber'in takımı hiçbir zaman tehlike bölgesinden çıkamadı.

Almelo ekibi, sadece 19 puanla 18. sırada yer aldı; 17. sıradaki NAC'den 10 puan geride kaldı. Pasveer de hasarı sınırlayamadı: Heracles bu sezon toplam 85 gol yedi.

Pasveer, Heracles formasıyla toplamda 11 maça çıktı ve bu maçlarda 27 gol yedi. Sadece FC Utrecht ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta kalesini gole kapatabildi.

Küme düşme kesinleşince, tecrübeli kaleci yedek kulübesine geçti. Onun yerini Timo Jasink aldı. 23 yaşındaki kaleci, geleceğin oyuncusu olarak görülüyor ve muhtemelen gelecek sezon Keuken Kampioen Divisie'de kaleyi koruyacak.

Yine de Voetbal International'a göre, Ajax, PSV ve Vitesse gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, emekli olmayı düşünmüyor. Pasveer'in nereye gideceği ve somut teklif alan kulüpler olup olmadığı henüz belirsiz.

Pasveer'in yanı sıra, Sava Cestic'in sözleşmesi uzatılmayacak ve St. Pauli'den kiralanan Erik Ahlstrand'ın opsiyonu kullanılmayacak.