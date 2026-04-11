Heracles - Ajax maçını izleyenler, iki dakika içinde aynı şeyden toplu olarak rahatsız oluyorlar

Heracles Almelo ile Ajax arasındaki maç, başlama düdüğünün çalınmasından birkaç dakika sonra izleyicilerde rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada, birçok kişinin televizyonda birbirinden neredeyse ayırt edilemediğini söylediği forma seçimiyle ilgili şikayetler yağmur gibi yağıyor.

Taraftarlar ve tarafsız izleyiciler arasındaki görüş net: forma seçimi kafa karışıklığına neden oluyor. Heracles'in ağırlıklı olarak siyah-beyaz olan iç saha forması ile Ajax'ın krem rengi üçüncü forması arasındaki kombinasyon, talihsiz olarak nitelendiriliyor.

Ajax taraftar derneği Ajax Life, X'te "KNVB'ye göre Ajax'ın mavi deplasman forması, Heracles'in siyah-beyaz formasıyla yeterince kontrast oluşturmuyordu" diye açıklıyor ve sarkastik bir şekilde ekliyor: "Neyse ki üçüncü formanın rengi gayet iyi ayırt edilebiliyor!"

X'te izleyiciler kitlesel olarak hayal kırıklıklarını dile getiriyor. Maris şöyle yazıyor: "En azından başka formalar giyebilirlerdi."

Başka bir kişi de bu seçimi pek anlamıyor: “Bunu kim düşündü? Beyaz ve beyaz.”

Stefanovic de buna katılıyor ve şöyle diyor: "#HerAja'daki bu formalar birbirine çok fazla benziyor."

Phyllis bunu alaycı bir şekilde ifade ediyor: "Çok kullanışlı, beyaz ve krem rengi 🙄."

Diğer izleyiciler ise olayı mizahla ele alıyor. Mika024 şöyle yazıyor: “Güzel kıyafet seçimi.” Tim ise şöyle diyor: “Renk körü birinin gözünde #heraja tişörtleri bizim gördüğümüzle aynı.”

Son olarak Mouzzi sorunu özlü bir şekilde özetliyor: “Güzel renk kombinasyonu, kimin kim olduğunu çok iyi bakmak gerekiyor.”