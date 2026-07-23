İspanyol yazar ve "Marca" gazetesi muhabiri Jesús Sánchez, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'e, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri ile transfer anlaşması konusundaki tutumu nedeniyle sert bir saldırı başlattı; kulüp başkanının kanaatinin, Madrid çevrelerinde geniş destek gören anlaşmanın tamamlanmasının önündeki tek engel olabileceğini savundu.

Sánchez'in makalesi "Rodri ile anlaşmamak akılsızlıktır" başlığını taşıyordu ve yazar, Real Madrid Başkanı'nın, oyuncunun sakatlık açısından yeni aksaklıklar yaşamasından duyduğu endişeler nedeniyle Rodri'yi kadroya katma konusunda kulüp içinde hâlâ tereddütte olan tek kişi olduğunu ortaya koyan basın haberlerinin ardından Pérez'e yüklendi.

İspanyol yazar, özellikle Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ve Toni Kroos sonrası dönemde orta sahayı yönetebilecek bir oyuncuya duyulan ihtiyacın ardından, Ballon d'Or ile taçlandırılan bu orta saha oyuncusunun Santiago Bernabéu'ya gelmesi için tüm koşulların hazır göründüğünü belirtiyor; taraftar ve teknik anlamda bir mutabakat varken anlaşma konusundaki tereddüdün sürmesinin anlaşılamaz bir durum olduğunu vurguluyor.

Makalenin metni şöyle:

"Bütün mesele, Florentino Pérez'in Rodri'nin gerçekten takımın ihtiyaç duyduğu oyuncu olduğuna ikna olmasıyla bağlantılı olabilir. Diğer tüm faktörler uyumlu görünüyor. Ve tam da bu nedenle, Rodri ile anlaşmak Real Madrid için imkânsız bir transfere dönüşebilir. Çünkü pek çok durumda doğru kararları almayı başardığı için her zaman haklı olduğuna inanan birinin kanaatini kim değiştirebilir?

Nihai onay Florentino'ya bağlıysa, geri kalan tüm detaylar kolay görünüyor. Zira bir oyuncuyu kadroya katmak için hiç bu kadar kusursuz bir fırsat olmamıştı; Ballon d'Or sahibi bir oyuncuyla anlaşmanın yolu da hiç görünürde bu kadar kolay olmamıştı.

Son zamanlarda Cibeles Meydanı'nda görülen taraftar desteği, sosyal medyada Madrid çevresindeki geniş tezahürat (rakip takım taraftarlarına hâkim olan endişeyle birlikte), Madrid kökenli bu orta saha oyuncusunun sakatlık kâbusunu atlattıktan sonra Dünya Kupası'nda sergilediği olağanüstü performans, Real Madrid'in Toni Kroos sonrası dönemde ritmi belirleyecek bir oyuncuya duyduğu ihtiyaç, ayrıca Rodri'nin bizzat her sabah Madrid'in (Manchester'ın atmosferinden tamamen farklı olan) mavi gökyüzünü görme arzusu, bir başka deyişle memleketine dönme isteği; tüm bunlar bu transferi doğal ve mantıklı gösteren faktörler.

Fikir ortaya çıktı ve kendiliğinden büyüdü; ihtiyaç duyduğu tek şey, kulübün onu büyümeye bırakması. Gerçekten tuhaf olan, anlaşmanın tamamlanma olasılığından söz etmek değil; aksine bu anlaşmanın hâlâ kapatılmamış olması ve Real Madrid'in bu 'fideyi' henüz gerçekten beslemeye başlamamış olması.

Çözümün anahtarı Mourinho'nun elinde olabilir

Neden? Kulüp başkanının fikrini değiştirebilecek az sayıdaki teknik direktörden biri olan ve bu bilmeceyi çözecek anahtar olabilecek Mourinho böyle yanıt verirdi.

Ayrıca bu transferin herhangi bir satış işlemiyle bağlantılı olmaması gerekiyor. Bir Real Madrid taraftarı, anlaşmanın tamamlanmamasının Rodri'nin isminin Riquelme'nin aday listesiyle birlikte anılmasından ya da 2024 Ballon d'Or töreninde yaşananların ardından Vinícius Júnior'ın Manchester City oyuncusunun mutlaka yakın dostu olmamasından kaynaklandığını düşünmek istemiyor.

Real Madrid taraftarı, iki yıllık dalgalı sonuçların ardından kulübünün kararlarını mantık ve basiretle aldığına inanmak istiyor. Bu Real için tam da bu Rodri ile anlaşmaktan daha iyi bir sportif yönetim göstergesi yok.

Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ve Bellingham'ın yanı sıra âdeta bir 'nükleer silah'a benzeyen hücum cephaneliğine sahip Real Madrid; oyun tarzıyla Fransa Millî Takımı'nı andıran bu takım, tam olarak planı çizebilecek, oyun biçimini düzenleyebilecek ve performansa net bir kimlik kazandırabilecek kişiden yoksun.

Üstelik bununla da sınırlı değil; Real Madrid'in dünyanın en iyi millî takımı olan İspanya Millî Takımı'yla duygusal ve sportif bağları güçlendirmeye de ihtiyacı var. Rodri, gelişim demek."