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Real Madrid'in Uruguaylı kaptanı Federico Valverde, Celta Vigo karşısında galibiyeti getiren golün sevincinde Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'a açık bir destek mesajı vermeye özen gösterdi. Bu jest, Santiago Bernabeu taraftarıyla ilişkisini yeniden onarması gereken Brezilyalı yıldıza Real Madrid oyuncularının verdiği desteği yansıttı.

Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti getiren Carlos Espi golünün sevinç anlarına ait detaylar, Valverde'nin dikkat çekici bir hareketini ortaya koydu. Takım kaptanı yalnızca golü atan oyuncuyu tebrik etmekle yetinmedi; doğrudan Vinicius'un yanına giderek ona sarıldı, ardından onu takım arkadaşlarının yanına götürerek sevinç anında yer almasını ve Bernabeu taraftarlarının ilgisini görmesini sağladı.

Bu jest, maça skor 0-0'ken 57. dakikada yedek kulübesinden giren Vinicius için ayrı bir anlam taşıyan bir zamanlamaya denk geldi. Brezilyalı oyuncu, takıma son üçte birlik bölgede daha fazla canlılık ve etkinlik kazandırarak Madrid hücumunun çehresini kısa sürede değiştirmeyi başardı.

Brezilyalı yıldızın etkisi Real Madrid hücumunu canlandırmakla sınırlı kalmadı; galibiyet golünde de doğrudan rol oynadı. Vinicius'un gönderdiği ortadan seken top Carlos Espi'nin önüne düştü, Espi de 85. dakikada topu ağlara göndererek Real Madrid'e 3 değerli puanı getirdi.

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Endrick de ellerini tribünlere doğru kaldırıp Vinicius'un forma numarasına atıfla 7 rakamını işaret ederek destek mesajına ortak oldu. Kendi tarzıyla takım arkadaşına duyduğu takdiri ve onun takımdaki yerini vurgulayan Endrick, Brezilyalı yıldıza birden fazla destek mesajı içeren sevinç tablosuna bir jest daha ekledi.

Valverde ve Endrick'in hareketleri, Real Madrid oyuncuları arasındaki dayanışmayı ve bu dönemde Vinicius'a destek olma konusundaki kararlılıklarını yansıttı. Takım arkadaşları, Brezilyalı oyuncunun soyunma odasında büyük bir yere sahip olduğunu ve en iyi formuna yeniden kavuşmasının yalnızca onun sorumluluğu olmadığını, aksine takımın ortak hedefi olduğunu vurgulamak istemiş görünüyordu.