Gavi, bu sezonu Barcelona'nın sürekli ilk on birinde yer alan bir oyuncu olarak geçirmiyor; ancak kendisine destek olan ve hesaplarında ona güvenen teknik direktör Hansi Flick'in büyük güvenini hâlâ koruyor. Endülüslü oyuncu ise takım içindeki güçlü rekabet ortamında mümkün olduğunca fazla oynama süresi elde etmek için çalışmaya devam ediyor.

"Men's Health" dergisine verdiği bir röportajda 22 yaşındaki Gavi, Barcelona'daki mevcut durumundan ve baskıyla başa çıkma biçiminin ilk günlerine kıyasla nasıl değiştiğinden söz ederek şunları söyledi: "Şu anda 17 yaşındayken olduğundan çok daha fazla baskı var. O zamanlar nerede olduğumun farkında değildim. Ne kadar gençsem, futbolun tadını o kadar çıkarıyordum."

Yaşının küçüklüğüne rağmen Gavi birçok zor deneyim yaşadı; bunların en önemlisi onu uzun süre sahalardan uzak tutan sakatlıklardı. Ancak o, bu dönemin daha fazla sabır ve olgunluk kazanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Barcelonalı oyuncu şöyle konuştu: "Belki eskiden sabırlı değildim, ama şimdi çok daha sabırlıyım. Sakatken aşamaları tamamlamak ve hedefler koymak zorundaydım. Ayrıca futbolun ötesinde başka şeyler öğrenmek de bana yararlı oldu. Şimdi profesyonel kariyerime başladığım zamana göre kendime çok daha iyi baktığımı söyleyebilirim."

Gavi dizinden bahsediyor

Tüm maçlarda ilk on birde yer almasa da Gavi, kendisini neredeyse tam bir sezon boyunca sahalardan uzak tutan dizine hâlâ özen göstermesi gerektiğini vurguluyor ve bu konuda gevşeklik gösterilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Şöyle açıkladı: "Oynasam da oynamasam da dizim her zaman güçlü olmalı. Gevşeklik gösteremem, çünkü sakatlık her an meydana gelebilir."

Gavi ayrıca sakatlık döneminde ailesinin oynadığı rolden de bahsederek şunları söyledi: "Kendimi ailemle birlikte soyutladım ve bu bana çok yardımcı oldu."

Gavi, Lamine Yamal'ı övdü

Gavi ayrıca Barcelona'daki takım arkadaşı Lamine Yamal'a özel bir övgüde bulunarak, onun yeteneğinin yalnızca maçlarda değil, antrenmanlarda daha da fazla öne çıktığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bu oyuncu sahada çok yetenekli, ama sizi antrenmanlarda daha çok şaşırtıyor. Tek dileğim gelişmeye devam etmesi. Kendi potansiyelinin farkında; tüm zamanların en iyileri arasında olabilir."

Şunları ekledi: "Onu zihinsel açıdan güçlü görüyorum ve sonuçta en önemlisi bu. Ne istediğini biliyor ve önünde hâlâ uzun bir futbol geleceği var. Bu şekilde her gün devam etmeli, çünkü en önemlisi bugündür ve herkes her gün onu yakından izleyecek."