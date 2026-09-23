"Her şey yolunda giderse": BVB forveti Fabio Silva, gitmek istediği kulübü açıkladı

Portekiz Milli Takımı'nın yarın Galler ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Silva, bir gün eski kulübü Porto'ya dönebilmeyi hayal ettiğini açıkladı.

"Porto taraftarı olduğumu ve kulübün maçlarını yakından takip ettiğimi herkes biliyor. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz. Kariyerimde FC Porto'dan bu kadar acele ayrılmış olmaktan pişmanım. Kim bilir, belki bir gün her şey yolunda giderse yeniden oynarım" diyen BVB'nin forveti, düşüncelerini dile getirdi.

Silva, 31 kez Portekiz şampiyonu olan kulüpten 2020 yılında henüz 18 yaşındayken ayrıldı ve Premier League ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Ancak burada uzun süre kendini kabul ettiremediği için peş peşe kiralık olarak başka takımlara gitti.

Wolves formasıyla toplam 72 maça çıkan oyuncu, sadece beş gol ve altı asist üretebildi. Asıl çıkışını ise 2024/25 sezonunda US Las Palmas formasıyla yaşadı; LaLiga'da 24 maçta 14 gole katkı yaptı (10 gol, 4 asist).

"FC Porto'dan ayrıldığımda en iyi şekilde hazırlanmamıştım, özellikle de Premier League'e geçiş için" diyen 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye attığı erken adımı karışık duygularla değerlendirdi.

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Fabio Silva için bu sezon BVB'de işler nasıl gidiyor?

2025 yazında sonunda BVB'ye transfer gerçekleşti ve Alman ekibi, Wolverhampton'a 22,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Dortmund'da Silva artık inişli çıkışlı geçen ilk yılının ardından takıma uyum sağlamış görünüyor. Portekizli oyuncu, bu sezon şu ana kadar Siyah-Sarılılar adına altı resmi maçta dört gol ve bir asistlik katkı verdi. Silva'nın BVB ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.