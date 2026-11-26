Suudi Arabistanlı Yasser Al-Misehal'ın adı, Asya Futbol Konfederasyonu başkanlığı için olası adaylar arasında yeniden konuşulmaya başlandı. Kendisine yakın bir kaynak, Al-Misehal'ın kıta çapındaki bu görev için yarışma ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlarken, 2027'de yapılması beklenen seçime girme olasılığına kapıyı açık bıraktı.

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Ummanlı gazeteci Issa Saeed, "X" platformundaki resmi hesabından Al-Misehal'a yakın kaynağın yanıtını aktardı. Kaynak yalnızca "Her şey mümkün" demekle yetindi. Bu ifade, adaylık fikrinin hâlâ masada olduğuna işaret etse de Suudi yöneticinin seçim yarışına girdiğine dair resmi bir açıklama anlamına gelmiyor.

Bu açıklama, Al-Misehal'ı yeniden Asya futbolunun gündemine taşıdı. Gözler, kıta federasyonunun bir sonraki başkanının kim olacağına çevrilmiş durumda. 2027'de yapılması planlanan ve 2013'ten bu yana konfederasyonun başında bulunan Bahreynli Şeyh Salman bin İbrahim El Halife'nin halefini belirleyecek seçim de giderek yaklaşıyor.

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Al-Misehal, Suudi Arabistan, Asya ve dünya futbolunda yıllara yayılan bir yöneticilik geçmişine sahip. 2019'da Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başkanlığına gelen Al-Misehal, bu görevi 2026'ya kadar sürdürdü. Daha önce Suudi Profesyonel Ligi'nin başkanlığını da yapan Al-Misehal, Asya ve uluslararası federasyonlara bağlı çeşitli komitelerde de görev aldı.

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığından ayrılmış olsa da Al-Misehal, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Konseyi ve Asya Futbol Konfederasyonu Yürütme Komitesi üyelikleri sayesinde futbolda karar alma mekanizmalarının içinde yer almaya devam ediyor. Bu da ona, başkanlık yarışına girmeye karar vermesi hâlinde önem taşıyabilecek kıta ve uluslararası düzeyde deneyim ve ilişkiler sağlıyor.

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Suudi yöneticinin adı, ülke federasyonundan ayrılmasının ardından da Asya Futbol Konfederasyonu başkanlığı adaylığıyla anılmıştı. Ancak kendisinden bir sonraki seçime girme niyetini doğrulayan resmi bir açıklama gelmediği için bu haberler spekülasyon olmanın ötesine geçmedi.

Kıta çapındaki bu görev için verilecek mücadele, yöneticilik deneyimi ve futbol kurumlarındaki varlığın yanı sıra adayların üye ulusal federasyonlardan destek toplayabilme becerisine de bağlı görünüyor.

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Asya Futbol Konfederasyonu'nun seçim yönetmeliğine göre başkan adayının en az üç üye ulusal federasyon tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bu da seçime girmeden önce kıta içinde ittifaklar kurmayı ve destek kazanmayı temel bir adım hâline getiriyor.

Görevi ilk kez 2013'te üstlenen Şeyh Salman bin İbrahim El Halife, Şubat 2023'te düzenlenen genel kurulda dördüncü dönemi için yeniden seçilmişti.

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Yasser Al-Misehal kararını henüz netleştirmemiş olsa da "Her şey mümkün" ifadesi, onun yöneticilik geleceğine dair olasılıkların kapısını yeniden aralıyor ve adını 2027'deki Asya Futbol Konfederasyonu başkanlık seçimi hesaplarına girebilecek isimler arasına bir kez daha yazdırıyor.