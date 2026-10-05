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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Her şey evde başladı: Mbappe, Mourinho'ya ilk işareti gönderdi

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
K. Mbappe
J. Mourinho
İspanya
Fransa
Portekiz

10 Günlük Aradan Sonra

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé antrenmanlara evinde başladı. Fransız yıldız, takımın José Mourinho yönetiminde antrenmanlarına yeniden başlamasından yaklaşık bir saat sonra, bugün pazartesi Madrid'e ulaştı.

Fransız forvet, öğleden sonra Real Madrid şehrinde bireysel bir antrenman seansını tamamladı. "Marca" gazetesinin aktardığına göre bu, milli ara döneminden bu yana Valdebebas sahasının zemininde yaptığı ilk antrenman seansıydı.

Mbappé, antrenman seansını tek başına gerçekleştirdi; hem salon içinde hem de saha zemininde, topla ve topsuz çalıştı. Bu durum, dizinin antrenmanlara iyi yanıt verdiğini gösteriyor.

Real forveti, İspanya Ligi sekizinci hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki cumartesi Santiago Bernabéu sahasında Villarreal'e karşı oynanacak maçta forma giyme hedefiyle iyileşme sürecini sürdürüyor.

Mbappé bu aşamaya, İspanya'dan on gün süren bir ayrılığın ardından geliyor. 25 Eylül'de, milli ara döneminde Fransa'nın oynadığı ilk maçta sol dizinden sakatlanmıştı. 26 Eylül'de Valdebebas'ta tıbbi muayeneye tabi tutulmasının ardından, kulübün ve bizzat Mourinho'nun onayıyla iyileşme sürecini antrenman sahasından uzakta tamamlamasına izin verildi.

Sakatlık, geçen sezon kendisine birçok soruna yol açan dizin aynısı olması nedeniyle Beyaz Kulüp'te endişelere yol açtı. O dönemde tedavisi de tartışmasız değildi; forvet, İspanya dışında ikinci bir tıbbi görüş almaya çalışmış ve o günleri Valdebebas'tan uzakta geçirmişti. Real Madrid'in onay verdiği bu yolculuk, kendisi hakkında bir miktar endişeye neden olmuştu.



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