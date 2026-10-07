Her şey çöküyor: Carvajal'in geleceğinde köklü gelişme

Bir İspanyol basın raporu, Real Madrid'in eski yıldızı İspanyol sağ bek Dani Carvajal'ın mevcut dönemde Getafe'ye transferi konusunda köklü bir gelişmeyi ortaya koydu.

Carvajal, geçen sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu konumunda olup, transfer dönemleriyle bağlı kalmaksızın herhangi bir kulübe katılma hakkına sahip.

"Mundo Deportivo" gazetesi ise, dün Getafe ile anlaşmaya vardığına dair çıkan haberlerin aksine, Carvajal'ın en azından şimdilik La Liga'ya dönmeyeceğini ortaya koydu; geriye yalnızca İspanya Ligi Birliği'nin onayı kalmış durumda.

Getafe kulübü başkanı Angel Torres, "El Chiringuito" programına şunları söyledi: "Hiçbir şey yok. Her şey çöktü."

Ve ekledi: "Yeni bir şey yok. Anlaşma yok ve üzerinde anlaşılmayan bir şey bozulamaz. Deneyeceğiz."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tüm tarafların onay vermesi gerekiyor: İspanya Ligi Birliği, oyuncu ve kulüp. Bugün hiçbir şey olmayacak."

Katalan gazetesi, bu durumun nedenlerinin hâlâ bilinmediğini belirtti; ancak tüm göstergeler mali fair play kurallarıyla ilgili bir sorunun varlığına işaret ediyor, bu nedenle kulübün Carvajal ile anlaşmak için gerekli maaş tavanı bulunmayacak.



