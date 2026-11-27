Maç gecesi kabusu, Roshn Suudi Ligi'nde merakla beklenen Al Ettifaq maçı öncesinde Al Hilal kaptanı Salem Al-Dawsari'nin hayallerini yıkmaya devam etti.

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Al Hilal, yarın cumartesi günü Al Ettifaq'ın Dammam'daki sahasına konuk olacak . Mücadele, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında oynanacak.

Maça 24 saatten kısa bir süre kala Al Hilal, resmi X hesabından aralarında kaptan Salem Al-Dawsari'nin de bulunduğu bazı oyuncularına ilişkin sağlık güncellemeleri paylaştı.

Al Hilal açıklamasında, "Tornado"nun ayak eklemindeki ağrılar nedeniyle Al Majdiya Spor Merkezi'ndeki sağlık kliniğinde bulunduğunu belirtti.

Böylece Salem Al-Dawsari'nin Al Ettifaq karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Oyuncuyu, 10 Ekim'de Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasında ezeli rakip Al Ittihad'a karşı oynanan Clasico'dan bu yana takip eden maç gecesi laneti de sürmüş oldu.

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Clasico'dan 24 saat önce Al Hilal, Salem Al-Dawsari'nin ani bir sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

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Aynı tablo, 31 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Roshn Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Fateh maçı öncesinde de yaşandı.

Maçtan saatler önce, antrenman bitiminde Al Hilal'in sağlık kliniğinde bulunan Al-Dawsari'yi İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi maç kadrosundan çıkarmak zorunda kaldı.

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Al Hilal kaptanı, Suudi Arabistan Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle sezon başından bu yana yalnızca 3 maçta forma giydi. Bunların 2'sinde yedek olarak oyuna giren, yalnızca birinde ilk 11'de başlayan oyuncu, sadece 1 gol atabildi.

Al-Dawsari, geçen milli aradan önce dizinden yeni bir sakatlık yaşadı ve bu durum, içinde bulunduğumuz kasım ayında Katar'ın başkenti Doha'daki Suudi Arabistan Milli Takımı kampına katılmasını engelledi.

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Ancak "Tornado", milli aranın sona ermesinin ardından geçen cumartesiden bu yana Al Hilal'in takım antrenmanlarına katılıyor. Buna karşın oyuncu, geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 5. haftasında Özbek ekibi Neftchi ile 2-2 berabere kalınan maçta forma giymedi.

Sakatlanmadan önce tüm tahminler, Salem Al-Dawsari'nin Al Ettifaq karşısında Al Hilal kadrosunda yer alacağı yönündeydi. Hatta bazı haberler, gol atması halinde onu tarihi bir rekorun beklediğinden söz ediyordu.

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Transfermarkt istatistiklerine göre Salem Al-Dawsari, Al Hilal ile Al Ettifaq arasında tarih boyunca oynanan maçlarda en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor. Al Ettifaq filelerini 8 kez havalandıran oyuncu, böylece 9 golle zirvede bulunan Al Hilal efsanesi Yasser Al-Qahtani'nin rekoruna ortak olmaya yalnızca bir gol uzaklıktaydı.

"Tornado"nun tarihi gol krallığı listesinde tek başına zirveye yerleşmesi için maçta iki gol atması gerekiyordu. Bu da başkent ekibiyle geçirdiği parlak kariyerine yeni bir başarı eklemesini sağlayacaktı; üstelik söz konusu rekor, Al Hilal'in Suudi Ligi'nde düzenli olarak karşılaştığı rakiplerden birine karşı oynanan maçlarla ilgiliydi.

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Salem Al-Dawsari'nin Al Hilal'deki son sezonunu geçirdiğini de hatırlatalım. Oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek ve Suudi kulübünün sözleşmesini ek bir süre için uzatıp uzatmayacağı konusunda tam bir belirsizlik hâkim.