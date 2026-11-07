Her şey bitti: Hossam Hassan, Mısır Milli Takımı'nın başından ayrılıyor!

Spor yorumcusu İbrahim Fayık, Mısır Millî Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan'ın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi ortaya koyarak, Mısır'ın başında devam etmemesine yönelik kararın fiilen alındığını ve bunun bu akşam resmen açıklanacağını doğruladı.

İbrahim Fayık, sosyal medya platformu "Facebook"taki resmî hesabından şunları yazdı:

"İş bitti.. Karar fiilen alındı ve bu gece açıklanacak.. Hüsam Hasan artık Mısır Millî Takımı'nın teknik direktörü olmayacak."

Bu gelişme, son dönemde Mısır Millî Takımı'nın teknik ekibini çevreleyen krizlerin tırmanması üzerine geldi. Nitekim Mısır Futbol Federasyonu, medyayı ve taraftarları sakin olmaya ve gerginliği tırmandırmaktan uzak durmaya çağıran bir açıklama yayımlamış, millî takımın çıkarının ve istikrarının önceliklerinin başında geldiğini, mevcut aşamanın dayanışmayı ve sorumluluğu gerektirdiğini vurgulamıştı.

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Futbol federasyonunun açıklaması, Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'nin, spor alanının dışında tartışma yaratan meseleler nedeniyle Hüsam Hasan'ın medyada görünmesini yasaklama kararıyla aynı döneme denk geldi.

Mısır Millî Takımı'nın, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malawi ile oynayacağı gidiş-dönüş maçlarını mevcut teknik ekibin yönetiminde oynaması, Hüsam Hasan'ın geleceğinin ise kamp sonrasında netleşmesi bekleniyordu. Yerine geçecek adaylar arasında ise Hüsam el-Bedri ve Ali Mahir'in isimleri gündeme getiriliyordu.

Futbol federasyonunun kulislerinde, teknik direktörün ayrılığına dair haberlerin resmî açıklamadan önce medyaya sızdırılması nedeniyle bir öfke hâli yaşandı; özellikle de eğilimin bu konunun netleştirilmesini önümüzdeki iki maç sonrasına erteleme yönünde olması sebebiyle.

Hüsam Hasan üzerindeki baskılar, geçen ekim arası sırasında kendisiyle millî takım kaptanı Muhammed Salah arasında çıkan anlaşmazlığın ardından artmıştı. Basın raporlarına göre Salah, kamptan öfkeli bir şekilde ayrılmış, ardından Hani Abu Rida krizi yatıştırma girişimiyle oyuncuyu Türkiye'de ziyaret etmişti.

Hüsam Hasan ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan 3 maçlık men cezasıyla da karşı karşıya. Bu da Malawi ile oynanacak iki maçta millî takımı teknik alandan yönetemeyeceği ve maçları tribünden takip edeceği anlamına geliyor.