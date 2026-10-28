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FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

"Her oyuncuyu almaya gücümüz yeter": Bayern Münih patronundan net mesaj

Bundesliga
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund

Jan-Christian Dreesen, Bayern Münih'in rakiplerine transferler konusunda net bir mesaj verdi.

Almanya’nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün yönetim kurulu başkanı, Sport Bild ile yaptığı röportajda Bayern Münih’in mali açıdan mükemmel durumda olduğunu, bu nedenle gelecekte de pahalı oyuncu transferleri konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını söyledi.

Dreesen, istedikleri "her transferi karşılayabilecek ekonomik güce" sahip olduklarını belirtti. Ancak bunun transfer piyasasında düşünmeden hareket edecekleri ve oyuncuları yalnızca isimlerine bakarak kadroya katacakları anlamına gelmediğini vurguladı: "Birincisi, pahalı olan her şey iyi değildir. İkincisi, oyuncunun takımımıza uyması gerekir."

Dreesen, bu yüzden benimsedikleri yaklaşımı şöyle anlattı: "Her oyuncuyu karşılayabiliriz ama her oyuncuyu satın almak istemiyoruz. Yeni bir transfer, her şeyden önce teknik direktörün ve kulübün felsefesine uymalı. Sadece büyük bir isme sahip olmak hiçbir işe yaramaz. Futbol bir takım sporudur."

Bayern, kısa süre önce kendi futbol anonim şirketinde henüz elinde bulunan son yüzde 5’lik hisseyi ısıtma, soğutma ve havalandırma şirketi Viessmann’a sattı. Kulübün bu satıştan yaklaşık 250 milyon euro gelir elde ettiği belirtiliyor. Bu para gelecekte yeni oyunculara da yatırılabilir.

Dreesen, bu ortaklıkla ilgili olarak, "Bizim için bu ortaklıkta asıl önemli olan, FC Bayern’in uluslararası rekabette uzun vadeli gücü ve bağımsızlığı" dedi. "Bu ortaklık sermaye yapımızı ve kulübü stratejik olarak daha da geliştirme imkânlarımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda hisselerin yüzde 70’i FC Bayern e. V.’de kalıyor. Bu bağımsızlık, kimliğimizin önemli bir parçası."

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern Münih’in en pahalı oyuncuları kimler?

Bayern Münih, geçmişte uluslararası ölçekte bakıldığında tek bir oyuncu için yüksek bonservis bedelleri ödemeye pek sık başvurmadı. Yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle Harry Kane, Almanya’nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün tarihindeki açık ara en pahalı transfer. Kane, 2023’te Tottenham Hotspur’dan Säbener Straße’ye geldi.

Ondan sonra bonservis bedelleri belirgin biçimde düşüyor. 2019’da Atletico Madrid’den gelen Lucas Hernandez, 80 milyon euroyla ikinci sırada. Bayern Münih’in en pahalı üçüncü transferi ise 2025’te FC Liverpool’dan yaklaşık 70 milyon euroya alınan Luis Diaz.

Bayern Münih’in en pahalı oyuncuları

Sıra

Oyuncu

Mevki

Bonservis bedeli

Sezon

Geldiği kulüp

1.

Harry Kane

Forvet

95 milyon €

2023/24

Tottenham Hotspur

2.

Lucas Hernández

Stoper

80 milyon €

2019/20

Atlético Madrid

3.

Luis Díaz

Sol kanat

70 milyon €

2025/26

FC Liverpool

4.

Matthijs de Ligt

Stoper

67 milyon €

2022/23

Juventus Torino

5.

Michael Olise

Sağ kanat

53 milyon €

2024/25

Crystal Palace

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