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FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

"Her oyuncuyu almaya gücümüz yeter": Bayern Münih'in patronundan net mesaj

Bundesliga
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund

Jan-Christian Dreesen, Bayern Münih'in rakiplerine transfer konusunda net bir mesaj verdi.

Almanya'nın rekor şampiyonunun yönetim kurulu başkanı, Sport Bild ile yaptığı röportajda Bayern Münih'in mali açıdan mükemmel durumda olduğunu, dolayısıyla gelecekte de pahalı oyuncu transferleri konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını söyledi.

Dreesen, "İstediğimiz her transferi karşılayacak ekonomik güce sahibiz" dedi. Ancak bunun, transfer piyasasında gözleri kapalı hareket edecekleri ve oyuncuları yalnızca isimlerine bakarak kadroya katacakları anlamına gelmediğini belirtti: "Birincisi, pahalı olan her şey iyi değildir. İkincisi, oyuncunun takımımıza uyması gerekir."

Dreesen, yaklaşımlarını şöyle açıkladı: "Her oyuncuyu alabilecek gücümüz var ama her oyuncuyu satın almak istemiyoruz. Yeni transfer, her şeyden önce teknik direktörün ve kulübün felsefesine uymalı. Sadece büyük bir isme sahip olmanın hiçbir faydası yok. Futbol bir takım sporudur."

Bayern, kısa süre önce kendi futbol anonim şirketinde elinde kalan son yüzde 5'lik hisseyi Viessmann Generations Group'a satmış ve edinilen bilgilere göre bu işlemden yaklaşık 250 milyon avro gelir elde etmişti. Bu para gelecekte yeni oyunculara da yatırılabilir.

Dreesen, ortaklığa ilişkin şunları söyledi: "Bizim için bu ortaklıkta asıl mesele, FC Bayern'in uluslararası rekabette uzun vadeli gücü ve bağımsızlığı. Bu ortaklık, sermaye yapımızı ve kulübü stratejik açıdan daha da geliştirme imkânlarımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda hisselerin yüzde 70'i FC Bayern e. V.'de kalıyor. Bu bağımsızlık, kimliğimizin önemli bir parçası."

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern Münih'in en pahalı oyuncuları kimler?

FCB, geçmişte uluslararası ölçekte bakıldığında tek bir oyuncu için yüksek bonservis bedellerini oldukça nadiren ödedi. 2023'te Tottenham Hotspur'dan Säbener Straße'ye gelen Harry Kane, 100 milyon avronun biraz altındaki bonservis bedeliyle Almanya'nın rekor şampiyonunun tarihindeki açık ara en pahalı transferi.

Sonraki transferlerin bedelleri ise belirgin biçimde daha düşük. 2019'da Atletico Madrid'den gelen Lucas Hernandez, 80 milyon avroyla ikinci sırada. Bayern Münih'in en pahalı üçüncü transferi ise 2025'te FC Liverpool'dan yaklaşık 70 milyon avroya kadrosuna kattığı Luis Diaz.

Bayern Münih'in en pahalı oyuncuları

Sıra

Oyuncu

Mevki

Bonservis bedeli

Sezon

Önceki kulübü

1.

Harry Kane

Forvet

95 milyon €

2023/24

Tottenham Hotspur

2.

Lucas Hernández

Stoper

80 milyon €

2019/20

Atlético Madrid

3.

Luis Díaz

Sol kanat

70 milyon €

2025/26

FC Liverpool

4.

Matthijs de Ligt

Stoper

67 milyon €

2022/23

Juventus

5.

Michael Olise

Sağ kanat

53 milyon €

2024/25

Crystal Palace

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