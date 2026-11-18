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Angelo Angelo ile VfB arasındaki birliktelik, devam eden sezonun ardından erken sona erebilir.

Bundesliga ekibi VfB Stuttgart ile orta saha oyuncusu Angelo Stiller arasındaki ilişkide sorunlar olduğu öne sürülüyor. Sport Bild, Stuttgartlı yöneticilerin 25 yaşındaki oyuncuya yönelik eleştirileri olduğunu yazdı.

İddiaya göre bir denetleme kurulu toplantısında Stiller'in "daha fazla çalışkanlık gösterebileceği" dile getirildi. Merkez orta saha oyuncusunun sahada çoğunlukla yalnızca kendisinden bekleneni yaptığı, tavırlarının da rahatsızlık yarattığı belirtildi: Stiller'in artık lider oyuncu rolünün hakkını vermediği ve "takım arkadaşlarını olumsuz konuşma tarzıyla tekrar tekrar aşağı çektiği" öne sürüldü.

Ancak Sport Bild'e göre Stiller, sezon öncesinde yeni kaptan seçilen Deniz Undav'ın da yer aldığı takım konseyinde artık bulunmasa da takım arkadaşları arasında hâlâ "tartışmasız bir konuma sahip ve saygı görüyor".

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Bazı yöneticilerin Stiller'den memnun olmaması ve 2028'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için henüz görüşme yapılmamış olması nedeniyle eski Bayern oyuncusunun VfB'deki geleceğinin "belirsiz" olduğu, yazın bir transferin ise "her iki taraf için de mümkün" görüldüğü belirtiliyor.

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Son aylarda yurt dışındaki tanınmış kulüplerin Stiller'e ilgisine ilişkin sık sık söylentiler çıktı . Bunlar arasında İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü Juventus'un onu transfer etmek istediği de konuşuldu. Sport Bild'e göre yazın Premier League'in şu sıralar büyük sürpriz yapan takımı Brighton & Hove Albion da Stiller'i kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak Stiller'in, 2026/27 sezonunda Stuttgart ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olması nedeniyle oraya gitmek istemediği belirtildi. Brighton ile bunu yapması mümkün olmayacaktı.

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Daha birkaç gün önce Tuttosport, Stiller'in, Juve'nin Serie A'daki rakibi Milan'da Ballon d'Or ödüllü Luka Modric'in (41) yerini almak için güçlü bir aday olduğunu yazdı. Modric'in yazdan sonra takımda kalması ise olası görülmüyor.

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Angelo Stiller'in VfB Stuttgart'a transferi ne kadara mal oldu?

Volker Struth ve 'Sports360' ajansıyla yollarını ayıran Stiller'in şu anda menajeri yok. Hakkında söylentiler çıkan Türkiye Süper Ligi veya Kuzey Amerika Major League Soccer'daki olası (kazançlı) sözleşmeler ise Stiller için kariyerinin bu aşamasında düşünülebilir seçenekler değil. Ayrıca Stuttgart'ta kendini iyi hissediyor.

VfB, Stiller'i 2023 yazında Bundesliga'daki rakibi 1899 Hoffenheim'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Stiller o tarihten bu yana takımın önemli ve düzenli oynayan isimlerinden biri oldu, ayrıca Almanya A Millî Takımı'na yükseldi (dokuz maç).

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Stiller, yazın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen ve Almanya için kötü geçen Dünya Kupası'ndaki kadroda da yer aldı. Turnuvada son grup maçında Ekvador'a karşı oynadı. Yeni millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından ise sonrasında henüz kadroya çağrılmadı. Stiller şu anda ekim sonundan beri oynamasına engel olan bir adduktor sakatlığıyla uğraşıyor. Bu sakatlık nedeniyle hafta sonu ligin yeni ekibi Schalke 04'e karşı oynanacak Bundesliga maçını da en azından kaçırması bekleniyor.

Stiller, bu sezon VfB formasıyla teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde resmî maçlarda 12 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda dört asist yaptı.