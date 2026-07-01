Her 4 yılda bir ve 28 milli takım mı?.. CAF’ın Afrika Uluslar Kupası planının gerçeği

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yılın başında alınan kararların ardından, Afrika Uluslar Kupası’nın geleceği konusunda tartışmalar hâlâ devam ediyor.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yerine dört yılda bir düzenleneceğini duyurdu.

Bazı haberlere göre CAF, turnuvaya katılan takım sayısını 24'ten 28'e çıkarmak istiyordu; bu durum büyük tepkilere yol açtı, ancak daha sonra CAF'ın böyle bir adım atmayı düşünmediği açıklandı.

Ancak Afrika futbolu haberleri konusunda uzman gazeteci Miki Junior, Afrika Uluslar Kupası’nın geleceği ve CAF’ın bu konudaki düşünceleri hakkında konuştu.

"X" hesabından yaptığı açıklamada, "Afrika Futbol Konfederasyonu Yürütme Komitesi'nin, Başkan Patrice Motsepe'nin Afrika Uluslar Kupası'nı 24 takımdan 28 takıma genişletme önerisini reddettiğine dair haberler doğru değildir" dedi.

Devamında şunları ekledi: “Fikir hâlâ değerlendirme aşamasında, ancak 2027 ve 2028 turnuvalarının hazırlık sürecindeki zorluklar nedeniyle 2032 Afrika Uluslar Kupası öncesinde herhangi bir değişiklik yapılması olası görünmüyor.”

Son olarak şunları ekledi: “Öneri, maç sayısını artırmak ve gelirleri yükseltmek amacıyla yeni bir eleme sistemi ve Afrika Uluslar Kupası’nın dört yılda bir düzenlenmesi için olası bir planı içeriyor.”







