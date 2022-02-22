Hepsiburada'dan alabileceğiniz en iyi retro formalar

Futbol kulüpleri için her sezon yeni bir başlangıç demektir. Lig tablosundakileri start çizgisine tekrar dizen taze yarış için oyuncusundan formasına kulüpteki her şey yenilenir.

Bu nedenle bir önceki yılı unutmak yeni sezonda alınacak birkaç sonuç kadar yakın ve kolaydır. Ancak bazı dönemler var ki yıllar geçse de hafızalardan silinmez. O heyecanın anısını yaşatmak için devreye en tutkulu anların şahidi formalar girer.

Anıları yaşatmak isteyenler için Hepsiburada'dan alabileceğiniz en iyi retro formaları, GOAL Türkiye ile mercek altına aldık.

Türkiye EURO 2008 forması

EURO 2008'de Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre'nin olduğu grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, çeyrek finalde Hırvatistan'ı eledi ve bir üst tura yükseldi. Millilerin Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı en iyi derece bu turnuvada geldi. Yarı finalde ise Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Unutulmaz turnuvanın eşsiz formasına siz de sahip olmak isterseniz bu linkten ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe 92-93 sezonu forması

Fenerbahçe 1992-93 sezonunda Josef Venglos yönetiminde ligi şampiyon Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 5. sırada tamamladı ancak Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman gibi isimlerin sarı-lacivertli formayı giydiği döneme dönmek istiyorsanız harika formaya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Metin Oktay forması

Taçsız Kral olarak bilinen Metin Oktay, Galatasaray'da sembolleşmiş bir golcüydü. Centilmenliği ile yalnız sarı-kırmızılıların değil tüm Türk futbolseverlerin sevgilisi oldu. O dönemlere geri dönerek Metin Oktay'ın efsane formasına sahip olmak isterseniz bu linkten ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş 100. yıl forması

2003 yılının siyah-beyazlıların gönlünde çok farklı bir yeri vardır. Hem kulübün 100. yılı olması hem de böylesine özel bir dönemde gelen şampiyonluk nedeniyle hafızalardan asla silinmez. Bir yerlerde "Sergen attı, şampiyonluk geldi" denildiğinde tüyler hala diken diken olur. O formaya ulaşmak ise bu link kadar uzağınızda.