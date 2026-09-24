Bunu, Philly Voice portalı için yazan MLS içerden bilgi sahibi Jose Roberto Nunez aktardı. Buna göre Siyah-Sarılılar, geride kalan transfer döneminde 17 yaşındaki oyuncu için bir teklif sundu ancak bu teklif Major League Soccer ekibi tarafından reddedildi.

Jakupovic'in Philadelphia ile 2030'a kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor ve bu kontratta bir sezon daha uzatma opsiyonu da yer alıyor. 1,91 boyundaki santrfor, Kuzey Amerika'nın en üst liginde de şimdiden başarılı oldu: Devam eden sezonda çıktığı yedi maçta bir gol ve bir asist üretti.

Sağ ayağını kullanan oyuncu, MLS Next Pro gençlik liginde ise daha düzenli süre alıyor; burada çıktığı 17 maçta üç gol attı ve bir asist yaptı. ABD U17 Milli Takımı formasıyla dokuz maçta etkileyici 12 gole ulaştı. Kökeni nedeniyle Jakupovic, Bosna-Hersek için de forma giyebilir.

Jakupovic, BVB altyapısındaki ilk ABD'li oyuncu olur muydu?

BVB, geçmişte de ABD'den birçok genç oyuncuyu Almanya'ya getirmişti: Örneğin Christian Pulisic, Siyah-Sarılılar'da kendini kabul ettirmeyi başarmıştı. Borussia, hücum oyuncusunu sonunda 64 milyon euro karşılığında Chelsea'ye sattı. 28 yaşındaki oyuncu şu anda Milan ile sözleşmeli.

Şu anda Mathis Albert ile Dortmund'da sırada bekleyen bir başka üst düzey yetenek daha var: 17 yaşındaki oyuncu, henüz 15 yaşındayken LA Galaxy altyapısından BVB'ye transfer oldu ve bu sezon DFB-Pokal'in ilk turunda teknik direktör Niko Kovac tarafından süre aldı: HEBC Hamburg karşısında alınan 5-0'lık galibiyette sol kanatta 90 dakikanın tamamında görev yaptı.