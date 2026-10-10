Alman rekortmeninin yöneticileri son haftalarda olağanüstü yeteneğin uzun vadeli sözleşmesine (2029’a kadar) dikkat çekmişti ancak Eberl, Bundesliga’daki Augsburg deplasmanı öncesinde farklı tonda konuştu. Yakın gelecekte işi resmiyete dökmenin net hedefleri olduğunu söyledi.

53 yaşındaki yönetici, DAZN’e yaptığı açıklamada, "Arzumuz çok net" derken şu vurguyu yaptı: "Michael ile uzun yıllar, 2029’un da ötesinde çalışmayı sürdürmek isteriz, tercihen sözleşmesini uzatmak isteriz." Sonuçta Olise, "dünya klasında bir oyuncu ve henüz yolun sonuna gelmiş değil". Eberl, Bayern’in Fransız oyuncunun sözleşmesini uzatma planları hakkında bugüne kadar hiç bu kadar net konuşmamıştı. Eylül ayında Sport Bild ile yapılan röportajda sadece, "gelecek yaza kadar onun cephesinden uzatmaya yönelik bir eğilim olup olmadığını bilmek" istediklerini söylemişti.

Buna rağmen Eberl, "dürüst olmak gerekirse", "henüz hiçbir görüşme yapılmadığını" açıkça belirtti. Son dönemdeki söylentilerle ilgili olarak da, "Etrafımızda olup bitenler henüz hiç gerçekleşmedi" dedi. Yine de Bayern’in, Olise’yi 2029’un ötesinde takımda tutmak istemesinin "son derece açık" olduğunu ifade etti. "Bu bizim arzumuz ama ortada bir de üçüncü taraf var."

FC Bayern Münih: Michael Olise gelecekte ne kadar maaş alacak?

Son dönemde FCB’nin 24 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli kalmaya nasıl ikna etmek istediğine dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Fabrizio Romano, örneğin bir Ballon d'Or maddesinden söz etti; buna göre Olise, prestijli ödülü gerçekten kazanması halinde bonus ödeme alacak.

Sky ise çok daha somut bilgiler verdi. Buna göre Bayern, Fransız milli oyuncuyu 2032’ye kadar geçerli bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışıyor. Olası yıllık maaş olarak 25 milyon euro konuşuluyor. Bu durumda Olise, en çok kazanan isimler Harry Kane ve Jamal Musiala’nın maaş seviyesine çıkacak. Olise’nin şu anda yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Real Madrid’de de artık hücum oyuncusunun Alman rekortmeninde kalacağının düşünüldüğü aktarılıyor. Kraliyet kulübünün bir transfer için uzun süredir büyük ilgi duyduğu söyleniyor.

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Michael Olise’nin serbest kalma maddesi olacak mı?

Olası bir sözleşme uzatması ise bir koşula bağlı olabilir: Olise’nin çevresinden gelen bilgilere göre oyuncu, yalnızca serbest kalma maddesi olması halinde imza atacak. Forvet, daha önceki kulübü Crystal Palace’ta da kendisine böyle bir opsiyon güvence altına almıştı. Bayern Münih, 2024’te bu maddeden yararlanarak Olise’yi 53 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Ancak mevcut sözleşmesinde böyle bir serbest kalma maddesi yer almıyor.

Olise ile sözleşme pazarlığı başlamadan önce Kane ile yapılan görüşmeler öncelik taşıyor. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Golcüyle yapılan görüşmeler haftalardır sürüyor. Ancak Kane, kısa süre önce sürecin yakında tamamlanabileceğine dair umut vermişti. 33 yaşındaki oyuncu, "Oldukça yakınız. Kendimi iyi hissediyorum. Bir açıklama yapılması çok uzun sürmeyecek" dedi ve "açık görüşmeler" yürütüldüğünü söyledi.