Fransız efsane Thierry Henry, Şampiyonlar Ligi'nde Eindhoven karşısında alınan heyecan dolu galibiyetin ardından Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sergilediği performanstan duyduğu hayranlığı dile getirdi. Henry, Eşleşme Kraliyet ekibinin bu sezon kıta şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri olmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğunu vurguladı.

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Real Madrid, Eindhoven karşısında geriye düştüğü maçı 5-1'lik farklı bir galibiyete çevirmeyi başardı ve Avrupa kupasındaki kusursuz gidişatını üst üste beşinci zaferle sürdürdü. Bu seri, takım içindeki özgüveni artırırken özellikle son maçlarda oyuncuların performansındaki belirgin gelişmeyle birlikte yorumcuların da hayranlığını kazandı.

CBS Sports'taki yayında Kraliyet ekibinin gelişimini değerlendiren Henry, maçtan maça kendini gösteren bu ilerleme sayesinde Real Madrid'in şu anki performansıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için güçlü bir rakip haline geldiğini belirtti.

Eski Arsenal ve Barcelona yıldızı, Foot Mercato'nun aktardığına göre şunları söyledi: “Real Madrid harika bir maç çıkardı ve bu seviyeyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en güçlü adaylarından biri. Haftadan haftaya gözle görülür şekilde gelişiyorlar. Real Madrid'de özel bir şeyler oluyor, dikkat edin.”

Mourinho'nun Real Madrid'deki çalışmasını öven tek isim Henry değildi. İngiliz Jamie Carragher da ona katılarak Portekizli teknik adamın, Atletico Madrid yenilgisinin ardından gelen zorlu dönemin sonrasında takımı yeniden doğru yola sokma becerisine dikkat çekti.

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Carragher, El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan galibiyetin takımın gidişatını değiştirmede önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyor. Ona göre Mourinho bu maçla eleştirileri ve baskıyı yönetmeyi, Real Madrid'i yeniden eski seviyesine taşımayı başardı ve bu durum takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlarına da yansıdı.

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Thierry Henry'den Jude Bellingham'ın kişiliğine övgü

Henry, sözlerinin bir bölümünü İngiliz yıldız Jude Bellingham'a övgüye ayırdı . Bellingham, ikinci yarıda oyuna girerek takımın görüntüsünü değiştirdi ve Real Madrid'in Eindhoven karşısında skorda geri dönüp galibiyete ulaşmasına yardımcı olarak bu dirilişte önemli bir rol oynadı.

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Fransız yıldız, İngiliz orta saha oyuncusunun teknik becerilerine ve kişiliğine duyduğu hayranlığı dile getirdi. Henry'ye göre Real Madrid'de 5 numaralı formayı (Zidane'ın numarası) giymek büyük bir sorumluluk, ancak Bellingham bu baskının üstesinden gelmeyi başardı ve sahadaki performansı ile kişiliğiyle kendini kabul ettirdi.

Bellingham'ı İngiltere'de maruz kaldığı eleştirilere karşı savunan Henry, şunları söyledi: “Bellingham oyun tarzıyla inanılmaz bir oyuncu. Real Madrid'de 5 numarayı giymek kolay iş değil ama o bunu kolaymış gibi gösteriyor. Kişiliği muhteşem.”

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Henry sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların kendi ülkesinde ondan şüphe etmesine inanamıyorum. Ama şu an yaptıklarıyla şüphecilere cevap verdi, Dünya Kupası'nda da cevap verdi. Her zaman tavrı ve performansıyla cevap veriyor.”

Henry'nin övgüleri, Bellingham'a duyulan takdirin boyutunu gözler önüne seriyor. İngiliz oyuncu, baskıya dayanabildiğini ve kritik anlarda katkı sağlayabildiğini kanıtlamasının ardından Real Madrid'de büyük ilgi gören isimlerden biri haline geldi ve maruz kaldığı eleştirilerin sahadaki varlığını etkilemediğini gösterdi.