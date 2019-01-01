Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme şansı kalmadı

Sene sonunda kiralık sözleşmesi biten ve satın alma opsiyonu bulunmayan Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı.

'da sezonun en iyi isimlerinden olan Henry Onyekuru'nun sezon sonu sonu bitecek olan kiralık sözleşmesinden sonra bonservisinin satın alma opsiyonu bulunmuyor.

​Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sezon başından bu yana Galatasaray'da gösterdiği iyi performansla tüm ilgiyi üzerine çeken Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bittiği andan itibaren yeniden Galatasaray forması giyme ihtimali kalmadı.

Galatasaray'ın da bonservisini satın alarak kadrosuna katmak istediği oyuncuda en büyük engel, kiralık sözleşmesi bittiği andan itibaren satın alma opsiyonunun bulunmaması olarak biliniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 37 resmi müsabakada 12 gol atıp 3 asist yapan oyuncu için kulübüne İspanya, , İngiltere ve 'dan teklifler gelmiş durumda. Henüz sezon bitmeden 15 milyon euro teklif edilen Onyekuru'yu Everton 25 milyon euro'luk bir bedel ile satmayı düşünüyor.