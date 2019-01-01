Henry Onyekuru'dan PSG itirafı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Paris Saint-Germain transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, geçtiğimiz yaz 'dan kiralanmıştı. Onyekuru, Everton'a katılmadan önce PSG'nin sağlık kontrolünden geçmişti ancak son anda Paris'e gitmekten vazgeçmişti.

Onyekuru, BBC'ye verdiğ röportajda bu transferden neden vazgeçtiğini açıkladı.

"Paris St-Germain ile sağlık kontrolüne girmiştim. İmza atmak için 3-4 gün beklememiz gerekiyordu. O sürede arkadaşlarıma danıştım ve Paris hakkında fikirlerini haldım. Annemle de konuştum. O da bana henüz çok genç olduğumu ve kendimi geliştirmem gerektiğini, doğru zamanda doğru kulübe gideceğimi söyledi. Ben de annemin tavsiyesini dinleyerek anlaşmayı bozdum."

O yaz Everton'un kendisiyle ilgilendiğini bilen Onyekuru, annesinin fikirlerinden ilham alarak Merseyside ekibiyle anlaşmaya karar verdi.

"Annemi dinledim ve anlaşmayı bozdum"

"Annemle yaptığım konuşma, karar vermemde çok yardımcı oldu. Gelişimim açısından daha faydalı olabilecek bir takım, benimle ilgileniyordu. PSG'den önce onlar vardı. Ancak İngiltere'de çalışma vizesi almanın zor olacaktı. Everton, Anderlecht ile iyi ilişkilere sahipti. Anlaşma imzaladıktan sonra Anderlecht'te kiralık olarak oynamaya gittim. Anderlecht, o zamanlar Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Avrupa tecrübesini edinmeyi çok istiyordum."

Şu anda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan genç futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 26 karşılaşmada 12 gol atmayı başardı. Geleceği ile ilgili yöneltilen soru üzerine Onyekuru, şu ifadeleri kullandı:

"Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalim. Küçüklüğümde hep Thierry Henry'i izler ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Şimdi de aynı ligde onun yaptıklarını yapmak istiyorum. Ancak şu anda bekleme aşamasındayım. Ancak hala İngiltere'de çalışma iznim yok. Bu yüzden kiralık olarak oynamayı kabul edip hayallerime yaklaşmak adına kendimi geliştiriyorum."