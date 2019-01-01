Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu var mı?

Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Onyekuru’nun bonservisini alacak mı?

’ın sezon başında ’dan 800 bin euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun sözleşmesi sona erdi.

Nijeryalı futbolcu bu sezon 44 resmi maçta 16 gol atıp 4 de asist yaparak Galatasaray’ın şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu.

Henry Onyekuru performansıyla teknik heyeti memnun ettiği gibi Galatasaraylı taraftarların da sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Peki Henry Onyekuru Galatasaray’da kalacak mı? Detaylar haberimizde…

Galatasaray’ın Everton’la yaptığı kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Everton bu futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünüyor ancak geçen yıl gibi yine çalışma izni alamazsa bir sezon daha kiralamayı düşünebilir.

Öte yandan dış basında gibi devlerin Onyekuru’yu takip ettiği haberleri de var.

Everton’un Onyekuru için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği konuşuluyor.