Henry Onyekuru, Monaco'ya transfer oldu
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Seskim
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Monaco, Onyekuru'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin 13,5 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
Profesyonel kariyerine KAS Eupen'de başlayan Onyekuru, 2017 yazında Everton'a transfer olmuştu. Nijerya Milli Takımı formasını 11 kez giyen futbolcu, 2017-18 sezonunda Anderlecht, geçen sezon ise Galatasaray'da kiralık oynamıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 44 maçta 16 gol kaydeden Onyekuru, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.