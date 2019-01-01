Henry Onyekuru, Monaco'ya transfer oldu

Ligue 1 takımlarından Monaco, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu Everton'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan ile anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

, Onyekuru'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin 13,5 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine KAS Eupen'de başlayan Onyekuru, 2017 yazında Everton'a transfer olmuştu. Milli Takımı formasını 11 kez giyen futbolcu, 2017-18 sezonunda Anderlecht, geçen sezon ise 'da kiralık oynamıştı.

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Sarı-kırmızılı formayla 44 maçta 16 gol kaydeden Onyekuru, Süper Lig ve Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.