Henry Onyekuru, Monaco'ya imza atacak
Yorum()
AA
Galatasaray'ın bir sezon daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru, bonservisiyle birlikte Fransa'nın yolunu tutuyor.
L'equipe'in haberine göre Monaco, 22 yaşındaki Onyekuru için Everton ile 15 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
Genç yıldızın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Şampiyonlukta önemli pay sahibiydi
Galatasaray'ın 2018-19 sezonu başında Everton'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibiydi.
Galatasaray formasıyla toplam 44 karşılaşmada görev yapan Onyekuru, sezonu 16 gol ve 6 asist ile tamamladı.