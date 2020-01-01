Henry Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Sezon öncesi hazırlık kampı kadrosunu duyuran Monaco'da Onyekuru kendisine yer bulamadı.

'da kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü tarafından sezon bitmeden geri çağılan Henry Onyekuru, Fransız ekibinin 'da yapacağı sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna alınmadı.

Monaco'nun kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu;

Kaleciler: Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Loïc Badiashile

Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Giulian Biancone, Harisson Marcelin, Guillermo Maripàn, Chrislain Matsima, Jonathan Panzo, Strahinja Pavlovic, Arthur Zagré

Orta Saha: Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Eliot Matazo, Enzo Millot, Aurélien Tchouameni

Forvet: Wissam Ben Yedder, Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Anthony Musaba, Gelson Martins