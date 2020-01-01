Henry Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
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Vedat Yangın
Galatasaray'da kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kulübü Monaco tarafından sezon bitmeden geri çağılan Henry Onyekuru, Fransız ekibinin Polonya'da yapacağı sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna alınmadı.Monaco'nun kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu;
Kaleciler: Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Loïc BadiashileDefans: Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Giulian Biancone, Harisson Marcelin, Guillermo Maripàn, Chrislain Matsima, Jonathan Panzo, Strahinja Pavlovic, Arthur Zagré
Orta Saha: Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Eliot Matazo, Enzo Millot, Aurélien Tchouameni
Forvet: Wissam Ben Yedder, Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Anthony Musaba, Gelson Martins