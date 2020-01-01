Henry Onyekuru kamp kadrosuna dahil edilmedi

Sarı-kırmızılı kulübün Antalya kampının kadrosu açıklandı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan 'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun ağır enfeksiyon geçirmesi nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.

Öte yandan kadro dışı bırakılan Steven N'Zonzi, takımdan ayrılması beklenen Ryan Babel ve sakatlıkları süren Florin Andone ile Christian Luyindama da Antalya'ya götürülmedi.

Altyapıdan kamp kadrosuna dahil edilen isimler ise Emin Bayram ile Berk Balaban oldu.

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Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

Hazırlık maçları

Galatasaray, Antalya'daki ilk hazırlık maçında bugün saat 16:00'da TFF 1. Lig ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçını ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de ile oynayacak.