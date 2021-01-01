Henry Onyekuru, Göztepe maçında oynayabilecek mi?

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Galatasaray'a bir kötü haber de Henry Onyekuru'dan geldi.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılılarda, ağrı hisseden Nijeryalı yıldıza, yapılan kontroller sonrası, sağ arka adalede orta düzeyde zorlanma teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan başarılı oyuncunun iki hafta forma giymesi beklenmiyor.

Henry Onyekuru bu sezon ne yaptı?

Devre arasında Fransa'nın Monaco takımından satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Henry Onyekuru, Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, Türkiye Kupası'nda da bir maçta sarı - kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray, 11 Haziran'a kadar, 4 milyon 350 bin euro karşılığında Henry Onyekuru'nun bonservisini alma hakkına sahip.

Diğer sakat oyuncuların durumu ne?

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Lens ile girdiği mücadelede sakatlanan DeAndre Yedlin'in tedavisine devam edilirken ABD'li oyuncu da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışarak yüz kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Radamel Falcao, hastaneden taburcu edildi. Göztepe karşılaşmasında oynaması beklenmeyen yıldız oyuncu ilerleyen haftalarda özel bir maskeyle forma giyebilir.

Sakatlıkları bulunan diğer isimler Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu ise antrenmanlarda takımla çalışmaya başlarken, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Göztepe maçında sahada olabilecek duruma geldi.