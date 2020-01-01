Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru, Monaco tarafından yeni sezon hazırlıkları için geri çağrılmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada bu futbolcunun sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile görüşüldüğü belirtilmişti.
Galatasaray yönetimi Onyekuru'nun kalması için yoğun çaba sarf etse de yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun." denildi.
Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Galatasaray, kalan 5 haftada sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe ve Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 12 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.