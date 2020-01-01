Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı

Nijeryalı futbolcunun 30 Haziran'da sona eren kiralık sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı...

'ın devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru, tarafından yeni sezon hazırlıkları için geri çağrılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada bu futbolcunun sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile görüşüldüğü belirtilmişti.

Galatasaray yönetimi Onyekuru'nun kalması için yoğun çaba sarf etse de yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun." denildi.

Lider 'in 8 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Galatasaray, kalan 5 haftada sırasıyla , , Ankaragücü, ve 'la karşı karşıya gelecek.

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 12 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.