Henry Onyekuru: "Bir gün Premier Lig'e geri döneceğim"

Galatasaray'dan ayrılarak Monaco'ya geri dönen Nijeryalı oyuncu kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle 'dan ayrılarak kulübü 'ya geri dönen Henry Onyekuru, Premier Lig'de forma giyme hayalinin devam ettiğini söyledi.

2017'de KAS Eupen'den 'a transfer olan Onyekuru, daha sonra sırasıyla Anderlecht ve Galatasaray'a kiralandıktan sonra 2019 yazında Monaco'ynun yolunu tutmuştu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Nijeryalı oyuncu, Premier Lig'de forma giymenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu anlatırken, "Hepimizin planları vardır ama hayatın da kendi planları oluyor. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim, Everton olmasa da bir gün Premier Lig'e geri döneceğim." dedi.

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Daha fazla takım

Monaco'da kendisini göstermek istediğini belirten Onyekuru, şöyle devam etti: "Keita Balde'yi çocukluktan tanıyorum. Cesc Fabregas da harika birisi, beni çok iyi karşıladı. Evime dönmüş gibi hissettim. Monaco, transfer konusunda oyunculara seviye atlatan büyük bir kulüp. İyi bir sezon geçirmek istiyorum. Umarım geleceğim parlak olur."

Everton'a transfer olduğunda çalışma izni sorunu yaşadığını da hatırlatan Onyekuru, "İngiltere'de Afrikalı oyuncuların Premier Lig'de oynayabilmeleri için milli takımlarında yüzde 75 oranında maça çıkması gerekiyor. Herkes milli takımda bu oranda oynayamamış olmamı yeterince iyi olmadığıma bağlamış olabilir. Ama bunun sebebi yaşadığım sakatlıktı." dedi.

2017 yılında Milli Takımı'na çağrılan Onyekuru'nun 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak başarılı kanat oyuncusu Anderlecht'te yaşadığı sakatlık sonrasında turnuvaya yetişememişti.