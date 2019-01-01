Henry Onyekuru 1 yıl daha!
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Transfer sezonunu Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Ryan Babel ile açan Galatasaray'a bir müjdeli haber daha geldi.
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Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Everton'dan kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmesi bu sezon sona eren Henry Onyekuru ve kulübüyle 1 yıl daha kiralama konusunda anlaşmaya varıldı.
Nijeryalı oyuncu, birçok talibi olmasına rağmen Galatasaray'da kalmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı forma altında 44 resmi maçta forma giyerken, 16 gol attı, 6 asist yaptı.