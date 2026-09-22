Henry, Muhammed Salah nedeniyle Liverpool'a sert bir tokat attı

Bu, Türkiye Ligi'nde sıradan bir maç değildi; kralın dönüşünün ilan edildiği bir geceydi. Trabzonspor forması altındaki ilk derbisinde Mısırlı yıldız Mohamed Salah, "Papara Park" sahasını kendine özel bir sahneye dönüştürdü ve Thierry Henry çapında bir efsaneyi sessizliğini bozup Liverpool'a çınlayan bir mesaj vermeye mecbur etti: Sorun asla Salah değildi.

Papara Park'ta kralın gecesi

Trabzonspor, geçtiğimiz cumartesi 2026/2027 sezonu Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında 4-0'lık net bir skorla ezerek ağır toplu bir sürprize imza attı.





Gecenin tartışmasız yıldızı ise Mısır Milli Takımı kaptanı Mohamed Salah oldu. Unutulmaz ve olağanüstü bir performans sergileyen Salah, Türkiye Ligi'ndeki ilk hat-trick'ini yaptı ve ikinci golü de kilit bir pasla hazırlayarak takımının dört golüne de doğrudan katkıda bulundu.









Henry patladı: Bunu bir de Galatasaray karşısında yaptığını düşünün

Bu parlak performans dikkatlerden kaçmadı; Fransız futbol efsanesi ve Premier Lig yorumcusu Thierry Henry, Türk "Sabah" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Mısırlı Firavun'un ortaya koyduğu oyunu övdü.

Henry şöyle konuştu: "Türkiye Ligi'ndeki ilk hat-trick'ini Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı yaptığını bir düşünün. İsmine ve başarılarına saygı duymak gerekir."









Liverpool'a ateşli bir mesaj

Henry teknik övgüyle yetinmedi; eski kulübü Arsenal'e ve ezeli rakibi Liverpool'a hem üstü kapalı hem de açık bir mesaj göndererek Mısırlı yıldızı güçlü bir şekilde savundu.

Açıklamasını şöyle tamamladı: "Mohamed Salah'ın Liverpool'daki sorunun sebebi asla olmadığı çok açık. Belki kulüp yönetimi arasında bazı anlaşmazlıklar olmuştur, ama bu kesinlikle Mısır'ın kralıyla ilgili bir mesele değildi."