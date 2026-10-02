Eski Fransa Milli Takımı yıldızı Thierry Henry, Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun futbol mirasını savunarak, oyuncunun ülke milli takımının kampından ayrılması etrafında yaşanan son krizin, olağanüstü kariyerine ve futbola kattıklarına yönelik değerlendirmeyi etkileyemeyeceğini vurguladı.

Fransız RMC radyosundaki "Rothen s'enflamme" programına yaptığı açıklamalarda, eski Arsenal efsanesi, Ronaldo'nun Danimarka'daki Portekiz Milli Takımı kampından ani ayrılışıyla ilgili çıkan tartışmanın önemini azalttı.

Portekiz'in "Abola" gazetesinin aktardığına göre Henry şunları söyledi: "Sorunlarını kendileri çözmeleri gerekiyor, bizim de Fransa'da kendi sorunlarımız var."

Ancak son olayı, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun konumuyla ilişkilendirmeyi reddetme konusunda kesin bir tavır sergiledi ve "Bütün bir kariyeri buna dayanarak mı yargılayacağız?" diye sordu, ardından hızla yanıtladı: "İmkânsız. Ronaldo'yu düşündüğümde, bunu düşünmem, hayatım boyunca asla!"

Eski Fransız yıldız, geçmişte Ronaldo'ya yönelttiği eleştirilerin maç analizleri ya da belirli pozisyonlarla ilgili olduğunu, bütün kariyerini değerlendirmekle alakalı olmadığını belirterek şöyle dedi: "Söz konusu annem ya da babam olsaydı, aynı şey geçerli olurdu."

Henry: Ronaldo'nun futbol için temsil ettiği şey olağanüstü

Henry, Ronaldo'nun futbol için temsil ettiği şeyi övdü ve mirasının tartışmaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Efsaneden bahsediyorsak, söylenecek bir şey yok. Futbol için temsil ettiği şey olağanüstü. Hepimiz Dünya Kupası'ndaki çabasını övdük ve bir sonraki katılımının onun için son olması gerekiyordu. Eğer iş böyle biterse."

Henry, Ronaldo hakkında tamamen sportif bir bakış açısıyla konuştuğunu ekleyerek, kariyerinde en çok dikkatini çeken şeyin futbola yaklaşımı ve ona olan sürekli tutkusu olduğunu belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo örneğinde vurgulamayı sevdiğim şey kişiliği, futbola yaklaşımı, oyuna ve rekorlara olan takıntısı, en iyi olma arzusu ve ayrıca kariyerine başladığı zamana göre daha iyi durumda olan bedeni. Bu olağanüstü bir şey. Bu takıntı olmasaydı, bu oyuncuyu tanımazdık. Onunla olağanüstü anlar yaşadık."

Henry, açıklamalarını dünya futbolunun birinci sınıf yıldızlarına duyduğu saygıyı vurgulayarak tamamladı ve şöyle dedi: "Ronaldo'ya büyük bir saygı duyuyorum, aynı şeyi Messi'ye ve zirvedeki varlıklarını koruyan tüm oyunculara da duyuyorum."