Henderson "şaka yaparak": Meksika karşısında Viagra'ya başvuracağız

İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Pazartesi sabahı Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynanacak maç öncesinde, Azteka Stadyumu’ndaki yüksek rakımın etkilerini gidermek için Viagra kullanımıyla ilgili tartışmalara mizahi bir yorumda bulunarak eğlenceli bir tartışma başlattı.

Dördüncü kez Dünya Kupası'na katılan Henderson, basın açıklamalarında şakayla karışık bir şekilde, “Viagra yardımcı oluyor” dedi. Bu sözleriyle, deniz seviyesinden 2200 metrenin üzerinde bulunan stadyumun yüksekliğinden kaynaklanan oksijen eksikliğiyle başa çıkmak için İngiltere milli takımının bu ilacı kullanabileceği yönünde son günlerde yayılan haberlere alaycı bir şekilde atıfta bulundu.

Bu yorumlar, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in bu bilgilerin doğruluğunu kesin bir dille yalanlamasının ardından geldi. Tuchel, “Böyle bir bilgi almadık. Bu doğru değil” diyerek, kritik maçın hazırlıklarını gölgeleyen tartışmayı sona erdirmeye çalıştı.

Resmi yalanlamaya rağmen, Viagra ilacının etken maddesi (sildenafil) tıbbi olarak pulmoner kan damarlarını genişletici olarak kullanılır ve yüksek rakımlarda atmosferik basıncın düşmesi ve oksijen eksikliğinden kaynaklanan irtifa hastalığının etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir; bu da bu tür spekülasyonların yayılmasını açıklıyor.

İngiltere, Dünya Kupası tarihindeki en zorlu maçlarından birine hazırlanıyor. Efsanevi Azteka Stadyumu’nda Meksika ile karşılaşacak olan İngiltere için bu mücadelede zorluk sadece rakibe sınırlı kalmıyor; nefes darlığı ve oksijen eksikliğine neden olan yüksek irtifa faktörü de devreye giriyor.

Tuchel, takımının koşulların zorluğunun farkında olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bu dezavantajı kabullenmeliyiz. Onlar maçlarının çoğunu Meksika’da oynuyorlar. Baskıya karşı koymak için ilk 15 dakika çok önemli ve şikayet edemeyiz.”