Anthony Gordon, Barcelona'ya transferinin yaklaştığını öğrenir öğrenmez hem Katalanca hem de İspanyolca öğrenmeye hazırlanmaya başlamasının ardından, son medya görünümünde İspanyolca konuşma girişiminin ayrıntılarını açıkladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Gordon yakın zamanda Barcelona'ya katılacağını öğrenmesinden bu yana dilleri, özellikle de Katalanca ve İspanyolca'yı öğrenmeye başladığını belirtti. Bu durum öğrenme konusundaki gayretini yansıtıyor; zira geçtiğimiz pazartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Aston Villa karşılaşmasından önceki basın toplantısını İspanyolca gerçekleştirmeyi planlıyordu ve bu adım büyük bir sürpriz oluşturacaktı.

Niyeti gerçekten de buydu; hatta toplantıdan önceki geceyi, halkla ilişkiler ekibi ve öğretmeniyle birlikte olası cevapları hazırlayarak geçirdi. Ancak yaklaşık 100 gazetecinin önüne oturduğunda büyük bir çekingenlik hissetti ve İngilizce cevap vermeyi tercih etti.

Yine de oyuncu, yakın gelecekte bu adımı atabilmek için İspanyolca pratik yapmayı sürdürmeye söz verdi.

Bu da uzun sürmeyecek; zira kendisine yakın isimler, dil öğreniminde büyük ilerleme kaydettiğini doğruluyor. Ayrıca oyuncu, dili iyi bilmenin yalnızca kültüre saygı göstermenin bir aracı olmadığının, aynı zamanda uzun yıllar Barcelona forması giyme arzusunu da yansıttığının farkında.

Gerçek şu ki Gordon, Aston Villa ile karşılaşacağını öğrenmesinden bu yana her şeyi planlamıştı ve takım kadrosundaki tek İngiliz oyuncu olarak basın toplantısına çıkma ihtimali bulunduğunun farkına varmıştı.

Ancak Gordon, bu büyük medya kalabalığını görünce, bu deneyimi yaşamak için zamanın belki de uygun olmadığını anladı.