Suudi Al-Ahli, son dönemde yaşadığı bir dizi olumsuz sonucun ardından, 2026-2027 güncel futbol sezonundaki rotasını düzeltmek amacıyla düzeltme devrimine İspanya Ligi'nden başladı.

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Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, Al Ahli'nin önümüzdeki dönemde sportif direktörlük görevini üstlenmesi için Villarreal kulübünün futbol direktörü İspanyol Miguel Angel Tena ile görüşmelere başladığını yazdı.

Suudi kulüp, bu sezon görevinden alınan Portekizli Rui Pedro Baraz'ın yerine önümüzdeki dönemde bu görevi dolduracak yeni bir sportif direktör arıyor.

Gazete, Al Ahli'nin önümüzdeki dönemde dümene geçmesi amacıyla kulübün vizyonunu ve gelecek projesini Tena ile görüştüğünü, ancak bu konuda şu ana kadar nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Villarreal kulübünün futbol direktörü, bu görev için tek aday olarak görülmüyor; nitekim kulübün nihai kararını vermeden önce şu an üzerinde çalıştığı başka isimler de öne çıkıyor.

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Al Ahli'nin başına geçmeye aday Miguel Angel Tena kimdir?

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Tena, Villarreal kulübünde idari alanda uzun bir kariyere sahip; ancak bu yolculuğa yaklaşık 23 yıl önce Valencia'dan gençlik takımına geçerek oyuncu olarak başladı, fakat takımda yalnızca bir sezon kaldı.

Tena, 2004'te Racing Ferrol'e gitti ve ardından birçok İspanyol kulübünde forma giydi; 10 yıl sonra ise kulübe geri dönerek kesin olarak futbolu bırakmadan önce sahalardaki son yılını onunla geçirdi.

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Miguel Angel Tena, saha dışındaki kariyerine yine Racing Ferrol ile başladı, ancak ilginç olan bu kariyere antrenör olarak başlamasıydı; 2015 ile 2017 yılları arasında takımda kaldı ve ardından 2018'de Villarreal'in 19 yaş altı takımını çalıştırmaya geçti.

İki yıl sonra Tena, Villarreal kulübünün üçüncü takımının teknik direktörü oldu ve kariyerindeki en büyük adımdan önce yalnızca bir sezon takımda kaldı; ardından İspanyol kulübün futbol direktörü olarak atandı.

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Tena, 5 yıl boyunca sportif direktör olarak çalışmasında açık bir anlayış ortaya koydu; nitekim birçok vesileyle rolünün yalnızca yeni transferlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çalışmak için uygun bir ortam sağlamayı da kapsadığını vurguladı.

İspanyol sportif direktör, hedefinin her zaman oyuncudan önce insanı inşa etmek olduğunu, bunun da onun futbol sahalarındaki profesyonel hayata hazır olmasına yardımcı olmak amacını taşıdığını vurguladı.

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Tena ayrıca, oyuncuları her zaman olduğu gibi akademilerde yetiştirmekle sınırlı kalmayıp, takımı yönetebilecek ve insanlarla mümkün olan en iyi şekilde ilgilenebilecek antrenörler yetiştirmenin gerekliliğini de vurguladı.

Hiç şüphe yok ki bu özel felsefe, Villarreal takımının geçtiğimiz yıllarda Alex Baena ve kaleci Filip Jörgensen gibi birçok seçkin yeteneği çıkarmasındaki başarısına katkıda bulundu.

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Aynı anda hem sportif direktör hem antrenör

İlginç olan şu ki Tena'nın çalışması yalnızca Villarreal kulübünün sportif direktörü olmakla sınırlı kalmadı; nitekim 2021'de idari göreve geçmeden önce yaklaşık 6 yıl boyunca teknik direktör olarak görev yaptığını da unutmadı.

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Sportif direktör olarak çalışmasına rağmen Miguel Angel Tena, iki kez geçici olarak teknik direktör görevine getirildi: Eylül 2023'te ve ardından aynı yılın Kasım ayında.

Buna ek olarak İspanyol kulüp, geçtiğimiz sezon Villarreal gençlik takımının teknik direktörlüğü görevinde de sportif direktöründen yararlandı.

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Böylece Miguel Angel Tena'nın, gerek duyulması halinde geçici olarak teknik direktör görevine getirilmekle birlikte, Suudi Al Ahli'nin sportif direktörü olabilecek nitelikte olduğu söylenebilir.

Tüm bunlar, Al Ahli taraftarlarının bu sezon yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle, A takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in görevden alınmasını talep ettiği bir dönemde geliyor.

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Pusic, geçtiğimiz ağustos ayında Al Ahli'nin teknik direktörlüğü koltuğuna oturmuştu; Newcastle United'ı çalıştırmak için beklenmedik bir şekilde ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerine bu görevi üstlenmişti.

Cidde ekibini çalıştırmaya başlamasından bu yana Pusic, 18 maça çıktı; bunlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 kez yenilgiye uğradı.