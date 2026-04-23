Hedwiges Maduro: “O her zaman Ronald Koeman’ın tam bir deli olduğunu söylüyor!”

Hedwiges Maduro, Adli Kurumlar Servisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen VERSUZ’un özel bir yayınında Ajax’taki günleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, antrenmanlarda oyuncular panenka denediğinde Ajax’ın bir kalecisinin çılgına döndüğünü anlattı.

“Kaleciler biraz deli olmalı. Bazen bir forvetle mücadelede topa nasıl tüm güçleriyle atladıklarını gördüğünüzde, bunun için kafanızda bir tahtanın eksik olması gerekir,” diye yanıtladı Maduro, kariyeri boyunca karşılaştığı çılgın kaleciler sorulduğunda.

“Ama şimdiye kadar karşılaştığım en tuhaf kalecilerden biri Ajax’taki Erik Heijblok’tu,” diye devam ediyor Almere City’nin eski teknik direktörü. “Antrenmandan sonra ara sıra penaltı atışları yapardık. Eğer çalım atarsan, o tamamen çıldırırdı. Sonra fırlayıp gelir, sana topu tekmelerdi, o tür şeyler yapardı.”

“Bir ara bunu komik bulduk, bu yüzden onu kasten kızdırmaya başladık. Bir bitirme çalışmasında sırayla sol ve sağ köşeye şutlar attık. O yorulunca da topu çelmeye başladık. Gerçekten çılgına dönüyordu,” diyor Valencia ve Sevilla gibi takımlarda forma giymiş eski orta saha oyuncusu. Ayrıca bölümde, Valencia'da Ronald Koeman ile Joaquín Sánchez arasındaki çatışmanın nasıl başladığını da anlatıyor. Kulüp ikonu, geç kalması ve yedeğinin ilk maçta hemen gol atması üzerine yerini kaybetti. Eski kanat oyuncusu, Oranje'nin şu anki teknik direktörünü hâlâ affetmediğini söylüyor Maduro: “Hâlâ her röportajda onun deli olduğunu söylüyor!”

Maduro şu anda aktif olarak antrenörlük yapmıyor. Masadaki arkadaşı ve tutkulu futbol taraftarı André ise aktif olarak çalışıyor ve Alphen aan den Rijn Cezaevi'nde iş rehberi olarak yaptığı işten bahsediyor. “DJI'da antrenör olarak çalışmak için pek çok fırsat var. Şu anda bir çalışma salonunu yönetiyorum,” diye başlıyor.









“Bir çalışma salonunda bir grup mahkumun rehberliğini yaparsınız. Bu işin esası, onları teşvik etmek ve yönlendirmektir. Benim meslektaşım olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler nelerdir? İnsanlara destek olmak istemeli ve empati yeteneğine sahip olmalısınız. Onlara, buraya geldiklerinden daha iyi bir durumda dışarı çıkabilmeleri için gerekli araçları sunmalısınız.”

Tıpkı bir koç gibi, insanların gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olursunuz. DJI'da çalışma danışmanı olarak çalışmak size uygun mu?